Экс-директор Интера: «Поведение Лукаку меня шокировало, это вопрос этики»

Вальтер Сабатини, который в 2017 – 2018 годах работал техническим директором «Интера», раскритиковал поведение Ромелу Лукаку, который вел переговоры с «Ювентусом» за спиной у миланского клуба, после чего «нерадзурри» отказались от 30-летнего бельгийца:

«Все, что произошло с Лукаку – неприятно. Директорам стоит следовать этическим принципам, равно как и игрокам. Этот клуб верил в него, сделал его счастливым с Антонио Конте, и затем защищал его, когда он играл плохо в прошлом сезоне.

«Интер» всегда прекрасно к нему относился. Его попытка найти другой клуб меня шокировала. Это просто вопрос этики».

В конце трансферного окна Лукаку перешел в аренду в «Рому».