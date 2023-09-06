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  4. Экс-директор Интера: «Поведение Лукаку меня шокировало, это вопрос этики»
Италия
06 сентября 2023, 23:22 |
646
2

Экс-директор Интера: «Поведение Лукаку меня шокировало, это вопрос этики»

Вальтер Сабатини раскритиковал поведение форварда «Ромы»

06 сентября 2023, 23:22 |
646
2
Экс-директор Интера: «Поведение Лукаку меня шокировало, это вопрос этики»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

Вальтер Сабатини, который в 2017 – 2018 годах работал техническим директором «Интера», раскритиковал поведение Ромелу Лукаку, который вел переговоры с «Ювентусом» за спиной у миланского клуба, после чего «нерадзурри» отказались от 30-летнего бельгийца:

«Все, что произошло с Лукаку – неприятно. Директорам стоит следовать этическим принципам, равно как и игрокам. Этот клуб верил в него, сделал его счастливым с Антонио Конте, и затем защищал его, когда он играл плохо в прошлом сезоне.

«Интер» всегда прекрасно к нему относился. Его попытка найти другой клуб меня шокировала. Это просто вопрос этики».

В конце трансферного окна Лукаку перешел в аренду в «Рому».

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Вальтер Сабатини Интер Милан Ромелу Лукаку Рома Рим
Источник Football-Italia
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Serhii P.
Наглий афробельгієць
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vazazh
Та ліувідуйте з нього "Лу" і залишиться власне те чим воно було "каку"
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0
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