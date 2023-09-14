Дальше без украинок. Определены все участницы 1/4 финала в Сан-Диего

Состоялись матчи второго раунда на хардовом турнире WTA 500 в Сан-Диего (США).

Обе украинки, который играли на это стадии, проиграли. Ангелина Калинина уступила чешке Барборе Крейчиковой, а Беатрис Хаддад Майя из Бразилии остановила Марту Костюк.

Сан-Диего. Второй круг

Верхняя часть сетки

Анастасия Потапова – Онс Жабер [1] – 6:4, 7:6(4)

София Кенин [WC] – Кэти Волынец [WC] – 1:6, 6:4, 6:2

Мария Саккари [3] – Камила Осорио [Q] – 6:3, 2:2 (отказ)

Эмма Наварро [Q] – Александра Саснович [Q] – 7:5, 6:4

Нижняя часть сетки

Беатрис Хаддад Майя [7] – Марта Костюк – 7:5, 6:7(3), 6:2

Барбора Крейчикова [4] – Ангелина Калинина – 6:3, 6:2

Даниэль Коллинс – Алена Остапенко – 2:6, 6:3, 6:4

Каролин Гарсия [2] – Слоан Стивенс – 6:3, 3:6, 6:1

Сан-Диего. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Анастасия Потапова – София Кенин [WC]

Мария Саккари [3] – Эмма Наварро [Q]

Нижняя часть сетки

Беатрис Хаддад Майя [7] – Барбора Крейчикова [4]

Даниэль Коллинс – Каролин Гарсия [2]