Дальше без украинок. Определены все участницы 1/4 финала в Сан-Диего
Ангелина Калинина и Марта Костюк не смогли выиграть матчи второго раунда
Состоялись матчи второго раунда на хардовом турнире WTA 500 в Сан-Диего (США).
Обе украинки, который играли на это стадии, проиграли. Ангелина Калинина уступила чешке Барборе Крейчиковой, а Беатрис Хаддад Майя из Бразилии остановила Марту Костюк.
Сан-Диего. Второй круг
Верхняя часть сетки
Анастасия Потапова – Онс Жабер
София Кенин [WC] – Кэти Волынец [WC] – 1:6, 6:4, 6:2
Мария Саккари [3] – Камила Осорио [Q] – 6:3, 2:2 (отказ)
Эмма Наварро [Q] – Александра Саснович [Q] – 7:5, 6:4
Нижняя часть сетки
Беатрис Хаддад Майя [7] – Марта Костюк – 7:5, 6:7(3), 6:2
Барбора Крейчикова [4] – Ангелина Калинина – 6:3, 6:2
Даниэль Коллинс – Алена Остапенко – 2:6, 6:3, 6:4
Каролин Гарсия [2] – Слоан Стивенс – 6:3, 3:6, 6:1
Сан-Диего. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Анастасия Потапова – София Кенин [WC]
Мария Саккари [3] – Эмма Наварро [Q]
Нижняя часть сетки
Беатрис Хаддад Майя [7] – Барбора Крейчикова [4]
Даниэль Коллинс – Каролин Гарсия [2]
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