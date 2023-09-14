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WTA
14 сентября 2023, 12:07 |
587
2

Дальше без украинок. Определены все участницы 1/4 финала в Сан-Диего

Ангелина Калинина и Марта Костюк не смогли выиграть матчи второго раунда

14 сентября 2023, 12:07 |
587
2
Дальше без украинок. Определены все участницы 1/4 финала в Сан-Диего
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролин Гарсия

Состоялись матчи второго раунда на хардовом турнире WTA 500 в Сан-Диего (США).

Обе украинки, который играли на это стадии, проиграли. Ангелина Калинина уступила чешке Барборе Крейчиковой, а Беатрис Хаддад Майя из Бразилии остановила Марту Костюк.

Сан-Диего. Второй круг

Верхняя часть сетки

Анастасия Потапова – Онс Жабер [1] – 6:4, 7:6(4)
София Кенин [WC] – Кэти Волынец [WC] – 1:6, 6:4, 6:2

Мария Саккари [3] – Камила Осорио [Q] – 6:3, 2:2 (отказ)
Эмма Наварро [Q] – Александра Саснович [Q] – 7:5, 6:4

Нижняя часть сетки

Беатрис Хаддад Майя [7] – Марта Костюк – 7:5, 6:7(3), 6:2
Барбора Крейчикова [4] – Ангелина Калинина – 6:3, 6:2

Даниэль Коллинс – Алена Остапенко – 2:6, 6:3, 6:4
Каролин Гарсия [2] – Слоан Стивенс – 6:3, 3:6, 6:1

Сан-Диего. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Анастасия Потапова – София Кенин [WC]
Мария Саккари [3] – Эмма Наварро [Q]

Нижняя часть сетки

Беатрис Хаддад Майя [7] – Барбора Крейчикова [4]
Даниэль Коллинс – Каролин Гарсия [2]

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WTA Сан-Диего Анастасия Потапова Онс Жабер София Кенин Кэти Волынец Мария Саккари Камила Осорио Эмма Наварро Александра Саснович Беатрис Хаддад Майя Марта Костюк Барбора Крейчикова Ангелина Калинина Даниэль Коллинс Алена Остапенко Каролин Гарсия Слоан Стивенс
Источник Sport.ua
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T-800
Ще попереду дербі наших дівчат на вирішальних стадіях, але не зараз.
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