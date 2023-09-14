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  4. Хаддад Майя остановила Костюк на пути в 1/4 финала турнира в Сан-Диего
WTA
14 сентября 2023, 08:45 | Обновлено 14 сентября 2023, 08:52
327
4

Хаддад Майя остановила Костюк на пути в 1/4 финала турнира в Сан-Диего

Украинка проиграла в трех сетах

14 сентября 2023, 08:45 | Обновлено 14 сентября 2023, 08:52
327
4
Хаддад Майя остановила Костюк на пути в 1/4 финала турнира в Сан-Диего
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№45 WTA) завершила выступления на турнире WTA 500 в Сан-Диего.

Во втором раунде украинка проиграла Беатрис Хаддад Майе из Бразилии (№20 WTA), матч продолжался больше 3 часов.

Сан-Диего. Второй круг
Марта Костюк (Украина) – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – 5:7, 7:6(3), 2:6

При счете 2:5 в финальной партии Костюк брала медицинский тайм-аут, ее беспокоила задняя поверхность правого бедра.

Это была первая встреча тенинисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Барборы Крейчиковой (№13 WTA), которая ранее выбила из борьбы украинку Ангелину Калинину.

По теме:
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Калинина проиграла во втором круге турнира в Сан-Диего
Марта Костюк Беатрис Хаддад Майя WTA Сан-Диего
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Володимир Коваленко
У 3 сеті був спад , але сьогодні я б Марті пальця до рота не поклав
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0
Vova Chol
Що це було в 3 сеті ? Що це ? Та ще дві подвійні при 30-30 ! Дістали ці "талановиті". Ну хоч би хто пройшов пару кіл , а то тільки одна Еліна. 
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-1
sv_2000
Писать всякую чухню, типа, Марта временами показывала капец какую космическую игру и это капец как вдохновлят и бла-бла-бла совсем не хочется.
Марта уже довольно опытная теннисистка, прогресса ноль. Техническая база хорошая, но так и остается нестойкой эмоционально и физически, вялой и рыхлой массой... К величайшему сожалению
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-1
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