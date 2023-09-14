Хаддад Майя остановила Костюк на пути в 1/4 финала турнира в Сан-Диего
Украинка проиграла в трех сетах
Украинская теннисистка Марта Костюк (№45 WTA) завершила выступления на турнире WTA 500 в Сан-Диего.
Во втором раунде украинка проиграла Беатрис Хаддад Майе из Бразилии (№20 WTA), матч продолжался больше 3 часов.
Сан-Диего. Второй круг
Марта Костюк (Украина) – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – 5:7, 7:6(3), 2:6
При счете 2:5 в финальной партии Костюк брала медицинский тайм-аут, ее беспокоила задняя поверхность правого бедра.
Это была первая встреча тенинисисток.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Барборы Крейчиковой (№13 WTA), которая ранее выбила из борьбы украинку Ангелину Калинину.
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