Хаддад Майя остановила Костюк на пути в 1/4 финала турнира в Сан-Диего

Украинская теннисистка Марта Костюк (№45 WTA) завершила выступления на турнире WTA 500 в Сан-Диего.

Во втором раунде украинка проиграла Беатрис Хаддад Майе из Бразилии (№20 WTA), матч продолжался больше 3 часов.

Сан-Диего. Второй круг

Марта Костюк (Украина) – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – 5:7, 7:6(3), 2:6

При счете 2:5 в финальной партии Костюк брала медицинский тайм-аут, ее беспокоила задняя поверхность правого бедра.



Это была первая встреча тенинисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Барборы Крейчиковой (№13 WTA), которая ранее выбила из борьбы украинку Ангелину Калинину.