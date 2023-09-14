Мбаппе обратился к Верратти, который перешел в Аль-Араби

Форвард парижского «ПСЖ» Килиан Мбаппе отреагировал на переход полузащитника Марко Верратти в катарский клуб «Аль-Араби».

«Исключительный игрок и человек. Имел честь быть рядом с тобой все эти годы. Это было огромным удовольствием. Твое время здесь никогда не забудут и не пренебрегают им. Один из лучших игроков, которых я видел. Спасибо, мой друг, я буду очень скучать по тебе», — написал Мбаппе в адрес Верратти.

Напомним, 30-летний Верратти подписал с «Аль-Араби» контракт до лета 2026 года. Цвета «ПСЖ» итальянец защищал с 2012 года.

Ранее, как известно, сообщалось, от чего отказался Мбаппе, чтобы и дальше играть за «ПСЖ».