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  4. Мбаппе обратился к Верратти, который перешел в Аль-Араби
Франция
14 сентября 2023, 01:57 | Обновлено 14 сентября 2023, 02:11
127
0

Мбаппе обратился к Верратти, который перешел в Аль-Араби

Нападающий – о теперь уже бывшем партнере по «ПСЖ»

14 сентября 2023, 01:57 | Обновлено 14 сентября 2023, 02:11
127
0
Мбаппе обратился к Верратти, который перешел в Аль-Араби
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе (в центре) и Марко Верратти (крайний справа)

Форвард парижского «ПСЖ» Килиан Мбаппе отреагировал на переход полузащитника Марко Верратти в катарский клуб «Аль-Араби».

«Исключительный игрок и человек. Имел честь быть рядом с тобой все эти годы. Это было огромным удовольствием. Твое время здесь никогда не забудут и не пренебрегают им. Один из лучших игроков, которых я видел. Спасибо, мой друг, я буду очень скучать по тебе», — написал Мбаппе в адрес Верратти.

Напомним, 30-летний Верратти подписал с «Аль-Араби» контракт до лета 2026 года. Цвета «ПСЖ» итальянец защищал с 2012 года.

Ранее, как известно, сообщалось, от чего отказался Мбаппе, чтобы и дальше играть за «ПСЖ».

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Килиан Мбаппе Марко Верратти ПСЖ Аль-Араби
Источник Sport.ua
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