ОФИЦИАЛЬНО. Марко Верратти поехал доигрывать в Катаре
Полузащитник «ПСЖ» подписал контракт с «Аль-Араби»
Итальянский полузащитник Марко Верратти официально перешел из французского «Пари Сен-Жермен» в катарский «Аль-Араби».
Сумма трансфера составляет около 45 миллионов евро. Сам 30-летний итальянец подписал с катарцами контракт до лета 2026 года. Игрок взял в клубе 7-й номер.
Марко Верратти присоединился к «ПСЖ» в далеком 2012 году. Тогда парижане заплатили «Пескаре» 12 миллионов евро. За время в Париже Марко отыграл 416 матчей, выйдя на второе место в истории клуба по этому показателю. На его счету 11 голов, 61 ассист и 30 трофеев в «ПСЖ».
HERE WE GO! 🔴⚪️#فيراتي_عرباوي #العربي pic.twitter.com/DkpwTV3xh3— Al-Arabi Sports Club (@alarabi_club) September 13, 2023
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