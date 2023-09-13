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Франция
13 сентября 2023, 19:32 | Обновлено 13 сентября 2023, 20:18
376
0

ОФИЦИАЛЬНО. Марко Верратти поехал доигрывать в Катаре

Полузащитник «ПСЖ» подписал контракт с «Аль-Араби»

13 сентября 2023, 19:32 | Обновлено 13 сентября 2023, 20:18
376
0
ОФИЦИАЛЬНО. Марко Верратти поехал доигрывать в Катаре
ФК Аль-Араби. Марко Верратти

Итальянский полузащитник Марко Верратти официально перешел из французского «Пари Сен-Жермен» в катарский «Аль-Араби».

Сумма трансфера составляет около 45 миллионов евро. Сам 30-летний итальянец подписал с катарцами контракт до лета 2026 года. Игрок взял в клубе 7-й номер.

Марко Верратти присоединился к «ПСЖ» в далеком 2012 году. Тогда парижане заплатили «Пескаре» 12 миллионов евро. За время в Париже Марко отыграл 416 матчей, выйдя на второе место в истории клуба по этому показателю. На его счету 11 голов, 61 ассист и 30 трофеев в «ПСЖ».

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Марко Верратти ПСЖ Аль-Араби трансферы трансферы Лиги 1 чемпионат Катара по футболу
Источник Twitter
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