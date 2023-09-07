Известно, от чего отказался Мбаппе, чтобы и дальше играть за ПСЖ

Француз Килиан Мбаппе был вынужден отказаться от бонусов по контракту, чтобы вернуться в состав «ПСЖ».

24-летний уроженец Парижа отказался от бонуса за лояльность. Он якобы составляет 100 млн евро. Такого решения Мбаппе оказалось достаточно, чтобы убедить президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи в том, что Килиану следует разрешить вернуться в команду.

Сообщается, что сделка об отказе Мбаппе была неформальной. Она рассматривалась как джентльменское соглашение.

Ранее сообщалось, что в «ПСЖ» сохраняют оптимизм относительно подписания с Килианом Мбаппе нового контракта.