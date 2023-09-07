Известно, от чего отказался Мбаппе, чтобы и дальше играть за ПСЖ
Нападающему пришлось пойти на уступки
Француз Килиан Мбаппе был вынужден отказаться от бонусов по контракту, чтобы вернуться в состав «ПСЖ».
24-летний уроженец Парижа отказался от бонуса за лояльность. Он якобы составляет 100 млн евро. Такого решения Мбаппе оказалось достаточно, чтобы убедить президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи в том, что Килиану следует разрешить вернуться в команду.
Сообщается, что сделка об отказе Мбаппе была неформальной. Она рассматривалась как джентльменское соглашение.
Ранее сообщалось, что в «ПСЖ» сохраняют оптимизм относительно подписания с Килианом Мбаппе нового контракта.
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