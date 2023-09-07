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Франция
07 сентября 2023, 05:05 | Обновлено 07 сентября 2023, 05:12
752
0

Известно, от чего отказался Мбаппе, чтобы и дальше играть за ПСЖ

Нападающему пришлось пойти на уступки

07 сентября 2023, 05:05 | Обновлено 07 сентября 2023, 05:12
752
0
Известно, от чего отказался Мбаппе, чтобы и дальше играть за ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Француз Килиан Мбаппе был вынужден отказаться от бонусов по контракту, чтобы вернуться в состав «ПСЖ».

24-летний уроженец Парижа отказался от бонуса за лояльность. Он якобы составляет 100 млн евро. Такого решения Мбаппе оказалось достаточно, чтобы убедить президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи в том, что Килиану следует разрешить вернуться в команду.

Сообщается, что сделка об отказе Мбаппе была неформальной. Она рассматривалась как джентльменское соглашение.

Ранее сообщалось, что в «ПСЖ» сохраняют оптимизм относительно подписания с Килианом Мбаппе нового контракта.

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Килиан Мбаппе ПСЖ Лига 1 чемпионат Франции по футболу
Источник L'Equipe
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