Франция06 сентября 2023, 14:25 |
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Нужен успех в ЛЧ. ПСЖ уверен, что переподпишет Мбаппе
В клубе сохраняют оптимизм
06 сентября 2023, 14:25 |
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По информации французской прессы, в ПСЖ уверены, что два фактора помогут им переподписать лидера команды Килиана Мбаппе, чей контракт завершается будущим летом.
Во-первых, клубу удалось провести ряд успешных трансферов, подписав игроков, которые знакомы Мбаппе. Это Люка Эрнандес, Усман Дембеле и Рандаль Коло-Муани.
Во-вторых, менеджмент рассчитывает на успешные выступления в Лиге чемпионов при новом тренере Луисе Энрике. Все это должно помочь форварда, который близок к переходу в «Реал».
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