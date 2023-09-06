Нужен успех в ЛЧ. ПСЖ уверен, что переподпишет Мбаппе

По информации французской прессы, в ПСЖ уверены, что два фактора помогут им переподписать лидера команды Килиана Мбаппе, чей контракт завершается будущим летом.

Во-первых, клубу удалось провести ряд успешных трансферов, подписав игроков, которые знакомы Мбаппе. Это Люка Эрнандес, Усман Дембеле и Рандаль Коло-Муани.

Во-вторых, менеджмент рассчитывает на успешные выступления в Лиге чемпионов при новом тренере Луисе Энрике. Все это должно помочь форварда, который близок к переходу в «Реал».