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  4. Нужен успех в ЛЧ. ПСЖ уверен, что переподпишет Мбаппе
Франция
06 сентября 2023, 14:25 |
287
0

Нужен успех в ЛЧ. ПСЖ уверен, что переподпишет Мбаппе

В клубе сохраняют оптимизм

06 сентября 2023, 14:25 |
287
0
Нужен успех в ЛЧ. ПСЖ уверен, что переподпишет Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

По информации французской прессы, в ПСЖ уверены, что два фактора помогут им переподписать лидера команды Килиана Мбаппе, чей контракт завершается будущим летом.

Во-первых, клубу удалось провести ряд успешных трансферов, подписав игроков, которые знакомы Мбаппе. Это Люка Эрнандес, Усман Дембеле и Рандаль Коло-Муани.

Во-вторых, менеджмент рассчитывает на успешные выступления в Лиге чемпионов при новом тренере Луисе Энрике. Все это должно помочь форварда, который близок к переходу в «Реал».

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ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы
Источник L'Equipe
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