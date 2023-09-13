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ATP
13 сентября 2023, 21:30 |
46
0

Молчанов и Вега Эрнандес вышли во второй круг челленджера в Щецине

Украинско-испанская пара без проблем обыграла двух испанцев

13 сентября 2023, 21:30 |
46
0
Молчанов и Вега Эрнандес вышли во второй круг челленджера в Щецине
tennisua.org. Денис Молчанов

Первая ракетка Украины в парном разряде Денис Молчанов и его испанский напарник Давид Вега Эрнандес вышли во второй круг челленджера в польском Щецине.

В первом круге Молчанов и Вега Эрнандес играли против испанцев Иньиго Сервантеса и Ориоля Роки Батальи. Первый сет матча завершился тай-брейком, в котором украинско-испанская пара одержала минимальную победу. Вторую партию Молчанов и Вега Эрнандес доводить до тай-брейка не стали, выиграв ее со счетом 6:4.

Во втором круге Молчанов и Вега Эрнандес сыграют против местных теннисистов Макса Касниковски и Лукаша Кубота, которые в трех сетах обыграли еще одного поляка Пьотра Матушевски и немецкого теннисиста Кая Венельта,

ATP Challenger 125, Szeczin Open, Польша, грунт

1 круг

Денис Молчанов (Украина)/Давид Вега Эрнандес (Испания, 1) – Иньиго Сервантес/Ориоль Рока баталья (Испания) – 7:6 (6), 6:4.

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Денис Молчанов Давид Вега-Эрнандес ATP Щецин
Источник Sport.ua
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