Молчанов и Вега Эрнандес вышли во второй круг челленджера в Щецине

Первая ракетка Украины в парном разряде Денис Молчанов и его испанский напарник Давид Вега Эрнандес вышли во второй круг челленджера в польском Щецине.

В первом круге Молчанов и Вега Эрнандес играли против испанцев Иньиго Сервантеса и Ориоля Роки Батальи. Первый сет матча завершился тай-брейком, в котором украинско-испанская пара одержала минимальную победу. Вторую партию Молчанов и Вега Эрнандес доводить до тай-брейка не стали, выиграв ее со счетом 6:4.

Во втором круге Молчанов и Вега Эрнандес сыграют против местных теннисистов Макса Касниковски и Лукаша Кубота, которые в трех сетах обыграли еще одного поляка Пьотра Матушевски и немецкого теннисиста Кая Венельта,

ATP Challenger 125, Szeczin Open, Польша, грунт

1 круг

Денис Молчанов (Украина)/Давид Вега Эрнандес (Испания, 1) – Иньиго Сервантес/Ориоль Рока баталья (Испания) – 7:6 (6), 6:4.