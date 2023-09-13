Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Необходимо соблюдать спокойствие»
Итальянский тренер – о свисте в адрес голкипера Доннаруммы в матче Италия – Украина
Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти высказался о том, что болельщики итальянцев освистывали голкипера команды Джанлуиджи Доннарумму во время матча с Украиной (2:1) в квалификации Евро-2024.
«Если они освистывали его, значит, им показалось, что он делает что-то неправильно. Не люблю тех, кто потом реагирует на такие действия фразочками в социальных сетях. Мы обязаны вести себя как профессионалы, а не как избалованные дети. Необходимо соблюдать спокойствие», – заявил Спаллетти.
Ранее сообщалось, что Лучано Спаллетти дал оценку игре Италия – Украина.
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