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Чемпионат Европы
13 сентября 2023, 11:36 | Обновлено 13 сентября 2023, 11:40
315
0

Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Необходимо соблюдать спокойствие»

Итальянский тренер – о свисте в адрес голкипера Доннаруммы в матче Италия – Украина

13 сентября 2023, 11:36 | Обновлено 13 сентября 2023, 11:40
315
0
Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Необходимо соблюдать спокойствие»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти высказался о том, что болельщики итальянцев освистывали голкипера команды Джанлуиджи Доннарумму во время матча с Украиной (2:1) в квалификации Евро-2024.

«Если они освистывали его, значит, им показалось, что он делает что-то неправильно. Не люблю тех, кто потом реагирует на такие действия фразочками в социальных сетях. Мы обязаны вести себя как профессионалы, а не как избалованные дети. Необходимо соблюдать спокойствие», – заявил Спаллетти.

Ранее сообщалось, что Лучано Спаллетти дал оценку игре Италия – Украина.

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Лучано Спаллетти Джанлуиджи Доннарумма Евро-2024 Италия - Украина сборная Италии по футболу сборная Украины по футболу
Источник Николо Скира
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