СПАЛЛЕТТИ: «Мы дали Украине только два шанса и две контратаки»

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал ход событий в матче отбора Евро-2024 против команды Украины (2:1).

«Мы должны быть счастливы, потому что не всегда можно сделать невозможным атакующие действия соперника. Мы дали Украине всего два шанса в первом тайме и две контратаки во втором. Не могу пожаловаться – команда сыграла хорошо.

На последних минутах соперник бросил в атаку больше игроков, потому что поражение с большей разницей мячей для него немного изменило. Однако нам нужно было действовать лучше и забивать третий и четвертый гол».

В 6-м туре Украина в гостях проиграла Италии (1:2), а Северная Македония на выезде нанесла поражение Мальте (2:0).

В группе C впереди – сборная Англии (13 очков). Три команды – Италия, Украина и Северная Македония – имеют по 7 очков.