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Чемпионат Европы
13 сентября 2023, 00:59 | Обновлено 13 сентября 2023, 01:04
370
1

СПАЛЛЕТТИ: «Мы дали Украине только два шанса и две контратаки»

Коуч итальянской сборной считает, что его команда могла забить 3-й и 4-й голы

13 сентября 2023, 00:59 | Обновлено 13 сентября 2023, 01:04
370
1
СПАЛЛЕТТИ: «Мы дали Украине только два шанса и две контратаки»
FIGC. Лучано Спаллетти

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал ход событий в матче отбора Евро-2024 против команды Украины (2:1).

«Мы должны быть счастливы, потому что не всегда можно сделать невозможным атакующие действия соперника. Мы дали Украине всего два шанса в первом тайме и две контратаки во втором. Не могу пожаловаться – команда сыграла хорошо.

На последних минутах соперник бросил в атаку больше игроков, потому что поражение с большей разницей мячей для него немного изменило. Однако нам нужно было действовать лучше и забивать третий и четвертый гол».

В 6-м туре Украина в гостях проиграла Италии (1:2), а Северная Македония на выезде нанесла поражение Мальте (2:0).

В группе C впереди – сборная Англии (13 очков). Три команды – Италия, Украина и Северная Македония – имеют по 7 очков.

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сборная Италии по футболу сборная Украины по футболу пресс-конференция Евро-2024 Италия - Украина Лучано Спаллетти
Источник УЕФА
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AndiM
Кацапський прихвостень, запиши відео бурятам .......рас.
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