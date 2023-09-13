Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Считаю, что результат с Италией по игре»

Полузащитник и капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал исход поединка с Италией (1:2) в квалификации чемпионата Европы 2024 года.

«Я считаю, что результат по игре. В футболе бывают победы и поражения. Самое главное - двигаться дальше, делать из этого выводы. У нас ничего не закончилось. Все только начинается самое интересное. Сделаем выводы и разберем эту игру уже на следующем сборе.

Будем работать и двигаться дальше. Никто не сдается. Конечно, сегодняшний матч мог сложиться по-разному. Но результат на табло, поэтому нужно смириться с этим и в будущих матчах не допускать тех ошибок, которые мы допустили», – заявил Ярмоленко.

Ранее сообщалось, что Андрей Ярмоленко в матче с Италией побил рекорд Андрея Шевченко и Андрея Пятова.

Сборная Украины в таблице группы С евроквалификации занимает 3-е место, имея 7 очков после 5 матчей. Лидирует команда Англии, у которой 13 пунктов после 5 поединков. 14 октября украинская сборная сыграет на своем поле с командой Северной Македонии.