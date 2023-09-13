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  4. Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Считаю, что результат с Италией по игре»
Чемпионат Европы
13 сентября 2023, 11:17 | Обновлено 13 сентября 2023, 12:26
609
1

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Считаю, что результат с Италией по игре»

Вингер украинской сборной – о матче с командой Италии

13 сентября 2023, 11:17 | Обновлено 13 сентября 2023, 12:26
609
1
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Считаю, что результат с Италией по игре»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Полузащитник и капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал исход поединка с Италией (1:2) в квалификации чемпионата Европы 2024 года.

«Я считаю, что результат по игре. В футболе бывают победы и поражения. Самое главное - двигаться дальше, делать из этого выводы. У нас ничего не закончилось. Все только начинается самое интересное. Сделаем выводы и разберем эту игру уже на следующем сборе.

Будем работать и двигаться дальше. Никто не сдается. Конечно, сегодняшний матч мог сложиться по-разному. Но результат на табло, поэтому нужно смириться с этим и в будущих матчах не допускать тех ошибок, которые мы допустили», – заявил Ярмоленко.

Ранее сообщалось, что Андрей Ярмоленко в матче с Италией побил рекорд Андрея Шевченко и Андрея Пятова.

Сборная Украины в таблице группы С евроквалификации занимает 3-е место, имея 7 очков после 5 матчей. Лидирует команда Англии, у которой 13 пунктов после 5 поединков. 14 октября украинская сборная сыграет на своем поле с командой Северной Македонии.

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Источник Спорт-Экспресс Украина
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Роман Романченков
Результат, Андрію, не по грі...Мав бути 4-1...
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