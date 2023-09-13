Ярмоленко побил рекорд Шевченко и Пятова

Матч с Италией (1:2) стал 30-м для Андрея Ярмоленко в чемпионатах Европы. Тем самым он стал новым рекордсменом сборной Украины, обойдя Андрея Шевченко и Андрея Пятова 19 раз Ярмоленко выходил на поле в отборочных турнирах и 11 - в финальных.

15 встреч он отыграл на ЧЕ-2016 (12 в отборе + 3 в основном турнире), 9 - на ЧЕ-2020 (4+5), по 3 - на ЧЕ-2012 (0+3) и ЧЕ-2024 (3+0).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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