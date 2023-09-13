Ярмоленко побил рекорд Шевченко и Пятова
Капитан сборной Украины провел 30-й матч в чемпионатах Европы
Матч с Италией (1:2) стал 30-м для Андрея Ярмоленко в чемпионатах Европы. Тем самым он стал новым рекордсменом сборной Украины, обойдя Андрея Шевченко и Андрея Пятова 19 раз Ярмоленко выходил на поле в отборочных турнирах и 11 - в финальных.
15 встреч он отыграл на ЧЕ-2016 (12 в отборе + 3 в основном турнире), 9 - на ЧЕ-2020 (4+5), по 3 - на ЧЕ-2012 (0+3) и ЧЕ-2024 (3+0).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Топ-10 гвардейцев сборной Украины в чемпионатах Европы
|
|
Игрок
|
Матчи
|
ЧЕ
|
1.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
30
|
2012-2024
|
2.
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
29
|
1996-2012
|
|
Андрей ПЯТОВ
|
29
|
2008-2020
|
4.
|
Анатолий ТИМОЩУК
|
28
|
2004-2016
|
5.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
25
|
1996-2008
|
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
25
|
2016-2024
|
7.
|
Олег ЛУЖНЫЙ
|
24
|
1996-2004
|
|
Евгений КОНОПЛЯНКА
|
24
|
2012-2024
|
9.
|
Андрей ВОРОНИН
|
21
|
2004-2012
|
|
Олег ГУСЕВ
|
21
|
2004-2016
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