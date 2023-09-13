Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ярмоленко побил рекорд Шевченко и Пятова
Сборная УКРАИНЫ
13 сентября 2023, 11:01 | Обновлено 13 сентября 2023, 12:27
1427
2

Ярмоленко побил рекорд Шевченко и Пятова

Капитан сборной Украины провел 30-й матч в чемпионатах Европы

13 сентября 2023, 11:01 | Обновлено 13 сентября 2023, 12:27
1427
2
Ярмоленко побил рекорд Шевченко и Пятова
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко (№7)

Матч с Италией (1:2) стал 30-м для Андрея Ярмоленко в чемпионатах Европы. Тем самым он стал новым рекордсменом сборной Украины, обойдя Андрея Шевченко и Андрея Пятова 19 раз Ярмоленко выходил на поле в отборочных турнирах и 11 - в финальных.

15 встреч он отыграл на ЧЕ-2016 (12 в отборе + 3 в основном турнире), 9 - на ЧЕ-2020 (4+5), по 3 - на ЧЕ-2012 (0+3) и ЧЕ-2024 (3+0).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 гвардейцев сборной Украины в чемпионатах Европы

Игрок

Матчи

ЧЕ

1.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

30

2012-2024

2.

Андрей ШЕВЧЕНКО

29

1996-2012

Андрей ПЯТОВ

29

2008-2020

4.

Анатолий ТИМОЩУК

28

2004-2016

5.

Александр ШОВКОВСКИЙ

25

1996-2008

Тарас СТЕПАНЕНКО

25

2016-2024

7.

Олег ЛУЖНЫЙ

24

1996-2004

Евгений КОНОПЛЯНКА

24

2012-2024

9.

Андрей ВОРОНИН

21

2004-2012

Олег ГУСЕВ

21

2004-2016
По теме:
Андрей Ярмоленко отметил голевой юбилей
Давиде Фраттези стал автором 4-го итальянского дубля в ворота украинцев
Стаж выступления Ярмоленко за сборную Украины превысил 14 лет
цифры и факты Андрей Ярмоленко сборная Украины по футболу Италия - Украина
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Италия остается самым неудобным соперником сборной Украины
Футбол | 13 сентября 2023, 11:10 0
Италия остается самым неудобным соперником сборной Украины
Италия остается самым неудобным соперником сборной Украины

В 9 матчах со «Скуадрой Адзуррой» наша сборная не одержали ни одной победы

ФОТО. Мудрик принял участие в презентации новой формы Челси
Футбол | 13 сентября 2023, 10:28 4
ФОТО. Мудрик принял участие в презентации новой формы Челси
ФОТО. Мудрик принял участие в презентации новой формы Челси

«Синие» показали свой третий комплект формы

Италия – Украина – 2:1. Поражение в Милане. Видео голов и обзор
Футбол | 12.09.2023, 23:45
Италия – Украина – 2:1. Поражение в Милане. Видео голов и обзор
Италия – Украина – 2:1. Поражение в Милане. Видео голов и обзор
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-первая ракетка мира дисквалифицирована до 2026 года
Теннис | 12.09.2023, 18:49
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-первая ракетка мира дисквалифицирована до 2026 года
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-первая ракетка мира дисквалифицирована до 2026 года
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Волейбол | 13.09.2023, 01:09
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vitaliksaj
Тимощук наждачкой яйца трёт
Ответить
+1
a.fedorenko1953
Ватного тымоху виключили давно зы спискив. Тилькы Спорт. ЮА цього не знаэ.
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Брат голкипера Шахтера погиб на войне с россией
Брат голкипера Шахтера погиб на войне с россией
12.09.2023, 17:25
Война
РЕБРОВ: «Сложная группа. Если смотреть в таблицу, то у нас есть шансы»
РЕБРОВ: «Сложная группа. Если смотреть в таблицу, то у нас есть шансы»
13.09.2023, 00:35 30
Футбол
Виталий Миколенко может покинуть Эвертон
Виталий Миколенко может покинуть Эвертон
11.09.2023, 15:52 30
Футбол
Сергей РЕБРОВ: «Я знаю, как будет играть Италия»
Сергей РЕБРОВ: «Я знаю, как будет играть Италия»
11.09.2023, 20:30 16
Футбол
Сергей РЕБРОВ: «Не понимаю, почему говорят, что у сборной Италии кризис»
Сергей РЕБРОВ: «Не понимаю, почему говорят, что у сборной Италии кризис»
13.09.2023, 00:06 4
Футбол
Где смотреть онлайн матч отбора Евро-2024 Италия - Украина
Где смотреть онлайн матч отбора Евро-2024 Италия - Украина
12.09.2023, 06:45
Футбол
Победы Коко и Джоко, смена первых ракеток, провал украинок
Победы Коко и Джоко, смена первых ракеток, провал украинок
11.09.2023, 09:00 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем