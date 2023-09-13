ВИДЕО. Сандерленд презентовал Назария Русина

Английский «Сандерленд» сегодня провел официальную презентацию украинского форварда команды Назария Русина. Он был подписан английским клубом еще 1 сентября, а прибыл в расположение команды спустя неделю, 7 сентября.

В составе своего нового клубу Русин будет выступать под 15-м номером.

Русин пока что не дебютировал в составе «Сандерленда». Свой следующий матч команда проведет в пятницу, 15 сентября дома против «Лестера».

После пяти туров «Сандерленд» занимает девятое место в турнирной таблице Чемпионшипа с 7 очками в активе.