Англия13 сентября 2023, 11:24 | Обновлено 13 сентября 2023, 11:31
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ВИДЕО. Сандерленд презентовал Назария Русина
Английский клуб провел презентацию украинца
13 сентября 2023, 11:24 | Обновлено 13 сентября 2023, 11:31
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Английский «Сандерленд» сегодня провел официальную презентацию украинского форварда команды Назария Русина. Он был подписан английским клубом еще 1 сентября, а прибыл в расположение команды спустя неделю, 7 сентября.
В составе своего нового клубу Русин будет выступать под 15-м номером.
Русин пока что не дебютировал в составе «Сандерленда». Свой следующий матч команда проведет в пятницу, 15 сентября дома против «Лестера».
После пяти туров «Сандерленд» занимает девятое место в турнирной таблице Чемпионшипа с 7 очками в активе.
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