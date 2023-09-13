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Англия
13 сентября 2023, 11:24 | Обновлено 13 сентября 2023, 11:31
1008
0

ВИДЕО. Сандерленд презентовал Назария Русина

Английский клуб провел презентацию украинца

13 сентября 2023, 11:24 | Обновлено 13 сентября 2023, 11:31
1008
0
ВИДЕО. Сандерленд презентовал Назария Русина
ФК Сандерленд. Назарий Русин

Английский «Сандерленд» сегодня провел официальную презентацию украинского форварда команды Назария Русина. Он был подписан английским клубом еще 1 сентября, а прибыл в расположение команды спустя неделю, 7 сентября.

В составе своего нового клубу Русин будет выступать под 15-м номером.

Русин пока что не дебютировал в составе «Сандерленда». Свой следующий матч команда проведет в пятницу, 15 сентября дома против «Лестера».

После пяти туров «Сандерленд» занимает девятое место в турнирной таблице Чемпионшипа с 7 очками в активе.

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Источник Sport.ua
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