Русин прибыл в расположение Сандерленда

Как стало известно Sport.ua, украинский нападающий Назарий Русин транзитом через Варшаву прибыл в расположение своего нового клуба – «Сандерленд», с которым подписал четырехлетний контракт.

По информации нашего источника, Русина уже не беспокоят боли в паху и он может заниматься в общей группе.

Пока что «Сандерленд» после 5 туров занимает девятое место с 7 очками во втором по рейтингу английском дивизионе – Чемпионшипе.

Следующий календарный поединок «Сандерленд» проведет 16 сентября в гостях с клубом «КПР». Возможно, тогда и состоится дебют украинца в новой команде.

Напомним, что первого сентября английский «Сандерленд» официально подтвердил трансфер украинского нападающего «Зари» Назария Русина.