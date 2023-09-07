Русин прибыл в расположение Сандерленда
Назария уже не беспокоят боли в паху и он может заниматься в общей группе
Как стало известно Sport.ua, украинский нападающий Назарий Русин транзитом через Варшаву прибыл в расположение своего нового клуба – «Сандерленд», с которым подписал четырехлетний контракт.
По информации нашего источника, Русина уже не беспокоят боли в паху и он может заниматься в общей группе.
Пока что «Сандерленд» после 5 туров занимает девятое место с 7 очками во втором по рейтингу английском дивизионе – Чемпионшипе.
Следующий календарный поединок «Сандерленд» проведет 16 сентября в гостях с клубом «КПР». Возможно, тогда и состоится дебют украинца в новой команде.
Напомним, что первого сентября английский «Сандерленд» официально подтвердил трансфер украинского нападающего «Зари» Назария Русина.
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