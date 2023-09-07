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Англия
07 сентября 2023, 10:07 | Обновлено 07 сентября 2023, 10:12
1365
3

Русин прибыл в расположение Сандерленда

Назария уже не беспокоят боли в паху и он может заниматься в общей группе

07 сентября 2023, 10:07 | Обновлено 07 сентября 2023, 10:12
1365
3
Русин прибыл в расположение Сандерленда
УАФ. Назарий Русин

Как стало известно Sport.ua, украинский нападающий Назарий Русин транзитом через Варшаву прибыл в расположение своего нового клуба – «Сандерленд», с которым подписал четырехлетний контракт.

По информации нашего источника, Русина уже не беспокоят боли в паху и он может заниматься в общей группе.

Пока что «Сандерленд» после 5 туров занимает девятое место с 7 очками во втором по рейтингу английском дивизионе – Чемпионшипе.

Следующий календарный поединок «Сандерленд» проведет 16 сентября в гостях с клубом «КПР». Возможно, тогда и состоится дебют украинца в новой команде.

Напомним, что первого сентября английский «Сандерленд» официально подтвердил трансфер украинского нападающего «Зари» Назария Русина.

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Источник Sport.ua
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John Week
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0
Iigor6583
Що є він там буде робити, в цьому чемпіоншипі, з його фізичними та технічними даними
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0
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