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Италия
13 сентября 2023, 10:58 |
204
0

Погба принял запрещенное вещество по совету друга-врача

Врач приобрел препарат в США

13 сентября 2023, 10:58 |
204
0
Погба принял запрещенное вещество по совету друга-врача
Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

Итальянские СМИ узнали подробности того, почему полузащитник «Ювентуса» Поль Погба провалил допинг-тест, который выявил у него повышенный уровень тестостерона.

Дело в том, что он принял медицинский препарат по совету своего друга-врача. Тот приобрел данный препарат в США, где антидопинговые правила гораздо более либеральные и данный препарат не входит в перечень запрещенных.

Погба принимал данный препарат без согласования с врачами «Ювентуса». Туринский клуб уже рассматривает возможность разрыва контракта с 30-летним французским хавбеком.

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Источник La Gazzetta dello Sport
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