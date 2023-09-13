Погба принял запрещенное вещество по совету друга-врача

Итальянские СМИ узнали подробности того, почему полузащитник «Ювентуса» Поль Погба провалил допинг-тест, который выявил у него повышенный уровень тестостерона.

Дело в том, что он принял медицинский препарат по совету своего друга-врача. Тот приобрел данный препарат в США, где антидопинговые правила гораздо более либеральные и данный препарат не входит в перечень запрещенных.

Погба принимал данный препарат без согласования с врачами «Ювентуса». Туринский клуб уже рассматривает возможность разрыва контракта с 30-летним французским хавбеком.