Погба принял запрещенное вещество по совету друга-врача
Врач приобрел препарат в США
Итальянские СМИ узнали подробности того, почему полузащитник «Ювентуса» Поль Погба провалил допинг-тест, который выявил у него повышенный уровень тестостерона.
Дело в том, что он принял медицинский препарат по совету своего друга-врача. Тот приобрел данный препарат в США, где антидопинговые правила гораздо более либеральные и данный препарат не входит в перечень запрещенных.
Погба принимал данный препарат без согласования с врачами «Ювентуса». Туринский клуб уже рассматривает возможность разрыва контракта с 30-летним французским хавбеком.
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