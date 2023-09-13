Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Погба может остаться без контракта с Ювентусом
Италия
13 сентября 2023, 10:19 | Обновлено 13 сентября 2023, 10:23
168
0

Погба может остаться без контракта с Ювентусом

У французского хавбека проблемы из-за провала допинг-теста

13 сентября 2023, 10:19 | Обновлено 13 сентября 2023, 10:23
168
0
Погба может остаться без контракта с Ювентусом
Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

Туринский «Ювентус» определился с дальнейшими своими действиями в отношении полузащитника Поля Погба.

«Старая синьора» рассмотрит вариант расторжения контракта с игроком, если повторный анализ подтвердит допинговое нарушение с его стороны. Также сообщается, что «Ювентус» уже приостановил выплату зарплаты Погба.

У Поля Погба, напомним, обнаружили слишком высокий уровень тестостерона. Теперь француз рискует получить максимальное наказание в виде четырех лет дисквалификации.

Напомним, французский полузащитник Поль Погба перешел в «Ювентус» из «Манчестер Юнайтед» в июле 2022 года.

По теме:
Погба принял запрещенное вещество по совету друга-врача
Дидье ДЕШАМ: «С Полем Погба сейчас происходит столько плохого…»
Легенда Ювентуса подаст в суд на клуб
Поль Погба Ювентус чемпионат Италии по футболу Серия A
Источник Николо Скира
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Пышногрудая жена Зубкова в образе модели Playboy
Футбол | 12 сентября 2023, 11:46 20
ФОТО. Пышногрудая жена Зубкова в образе модели Playboy
ФОТО. Пышногрудая жена Зубкова в образе модели Playboy

Анна очень органично смотрится в таком образе

Турнирные таблицы Евро-2024. Италия, Украина и македонцы имеют по 7 очков
Футбол | 12 сентября 2023, 23:59 2
Турнирные таблицы Евро-2024. Италия, Украина и македонцы имеют по 7 очков
Турнирные таблицы Евро-2024. Италия, Украина и македонцы имеют по 7 очков

В группе C впереди – сборная Англии, которая набрала 13 очков из 15

Ребров определил состав Украины на матч против Италии
Футбол | 12.09.2023, 20:35
Ребров определил состав Украины на матч против Италии
Ребров определил состав Украины на матч против Италии
Неудача сборной в Милане, победа молодежки, дисквалификация Халеп
Футбол | 13.09.2023, 08:45
Неудача сборной в Милане, победа молодежки, дисквалификация Халеп
Неудача сборной в Милане, победа молодежки, дисквалификация Халеп
Саутгейт – об автоголе Магуайра: «Это просто за гранью»
Футбол | 13.09.2023, 07:53
Саутгейт – об автоголе Магуайра: «Это просто за гранью»
Саутгейт – об автоголе Магуайра: «Это просто за гранью»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Скуадра осталась неприступной. Сборная Украины проиграла Италии
Скуадра осталась неприступной. Сборная Украины проиграла Италии
12.09.2023, 23:39 118
Футбол
Виталий Миколенко может покинуть Эвертон
Виталий Миколенко может покинуть Эвертон
11.09.2023, 15:52 30
Футбол
Италия – Украина – 2:1. Поражение в Милане. Видео голов и обзор
Италия – Украина – 2:1. Поражение в Милане. Видео голов и обзор
12.09.2023, 23:45
Футбол
Брат голкипера Шахтера погиб на войне с россией
Брат голкипера Шахтера погиб на войне с россией
12.09.2023, 17:25
Война
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-первая ракетка мира дисквалифицирована до 2026 года
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-первая ракетка мира дисквалифицирована до 2026 года
12.09.2023, 18:49 10
Теннис
Победы Коко и Джоко, смена первых ракеток, провал украинок
Победы Коко и Джоко, смена первых ракеток, провал украинок
11.09.2023, 09:00 1
Теннис
Итальянские журналисты считают, что сборную Украины тренирует Петраков
Итальянские журналисты считают, что сборную Украины тренирует Петраков
11.09.2023, 14:45 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем