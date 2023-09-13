Погба может остаться без контракта с Ювентусом
У французского хавбека проблемы из-за провала допинг-теста
Туринский «Ювентус» определился с дальнейшими своими действиями в отношении полузащитника Поля Погба.
«Старая синьора» рассмотрит вариант расторжения контракта с игроком, если повторный анализ подтвердит допинговое нарушение с его стороны. Также сообщается, что «Ювентус» уже приостановил выплату зарплаты Погба.
У Поля Погба, напомним, обнаружили слишком высокий уровень тестостерона. Теперь француз рискует получить максимальное наказание в виде четырех лет дисквалификации.
Напомним, французский полузащитник Поль Погба перешел в «Ювентус» из «Манчестер Юнайтед» в июле 2022 года.
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