Погба может остаться без контракта с Ювентусом

Туринский «Ювентус» определился с дальнейшими своими действиями в отношении полузащитника Поля Погба.

«Старая синьора» рассмотрит вариант расторжения контракта с игроком, если повторный анализ подтвердит допинговое нарушение с его стороны. Также сообщается, что «Ювентус» уже приостановил выплату зарплаты Погба.

У Поля Погба, напомним, обнаружили слишком высокий уровень тестостерона. Теперь француз рискует получить максимальное наказание в виде четырех лет дисквалификации.

Напомним, французский полузащитник Поль Погба перешел в «Ювентус» из «Манчестер Юнайтед» в июле 2022 года.