Руди ФЕЛЛЕР: «После последних поражений такой результат приятен»

Спортивный директор сборной Германии Руди Феллер поделился впечатлениями после игры с командой Франции (2:1), в который он руководил действиями бундестим.

«Первый тайм прошел на невероятно высоком уровне. Во втором тайме мы были стабильны и показали отличную игру. Второй гол стал облегчением для всех нас. Просто невозможно не сказать о том, что сегодня нам противостояла команда мирового класса. Даже если это был всего лишь товарищеский матч, для нас все равно это вопрос престижа. Я знаю, что Франции не нравится проигрывать Германии. После последних поражений такой результат приятен», – признался Феллер.

Напомним, 10 сентября стало известно, что сборная Германия уволила Ханса-Дитера Флика с поста наставника коллектива.