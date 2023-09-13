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  4. Руди ФЕЛЛЕР: «После последних поражений такой результат приятен»
Германия
13 сентября 2023, 10:37 |
286
0

Руди ФЕЛЛЕР: «После последних поражений такой результат приятен»

Временный наставник немецкой сборной – о матче с командой Франции

13 сентября 2023, 10:37 |
286
0
Руди ФЕЛЛЕР: «После последних поражений такой результат приятен»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руди Феллер

Спортивный директор сборной Германии Руди Феллер поделился впечатлениями после игры с командой Франции (2:1), в который он руководил действиями бундестим.

«Первый тайм прошел на невероятно высоком уровне. Во втором тайме мы были стабильны и показали отличную игру. Второй гол стал облегчением для всех нас. Просто невозможно не сказать о том, что сегодня нам противостояла команда мирового класса. Даже если это был всего лишь товарищеский матч, для нас все равно это вопрос престижа. Я знаю, что Франции не нравится проигрывать Германии. После последних поражений такой результат приятен», – признался Феллер.

Напомним, 10 сентября стало известно, что сборная Германия уволила Ханса-Дитера Флика с поста наставника коллектива.

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Руди Феллер сборная Германии по футболу
Источник Bayern & Germany
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