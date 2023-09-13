ВИДЕО. Германия победила Францию в первой игре после отставки Флика

В товарищеском матче в Дортмунде сборная Германии победила команду Франции со счетом 2:1.

У немцев голы забили Томас Мюллер (4 мин) и Лерой Сане (87 мин). За французов с пенальти отличился Антуан Гризманн (89 мин).

Это был первый матч сборной Германии после отставки главного тренера Ханса Флика. Командой временно руководит Руди Феллер.

Интересно, что немцы прервали неудачную серию из пяти матчей подряд без побед.

14 октября Германия сыграет товарищеский матч против команды США.

Товарищеский матч

12 сентября, Дортмунд

Германия – Франция – 2:1

Голы: Мюллер, 4, Сане, 87 – Гризманн, 89 (пен)

Видео голов и обзор матча