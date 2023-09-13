Полет нормальный. Не падаем

Одно очко в двух матчах, и как итог – потеря стратегической инициативы в борьбе за «прямое» место в группе, дающее непосредственное право выхода на Евро-2024. Одно очко из шести возможных. Мало, конечно же. Но нужно ли себя обманывать?

Разве могло быть больше? Теоретически – да. Но вот практически…

Мы сыграли невероятную по интенсивности спарку – против вице-чемпиона Европы, а затем и против самого чемпиона континента. Врагу не пожелаешь такой опыт.

И Англия, и Италия на данный момент объективно сильнее сборной Украины. Сильнее заметно, ощутимо. Может, не на порядок, не на пропасть, но сильнее явно. Причем как в сугубо командном «профайле», так и индивидуальном. Особенно индивидуальном.

Такой команде, как наша, то есть заурядной, если по-честному, набирать очки против таких команд, как две эти, то есть топовые, можно лишь за счет строжайшей, филигранной дисциплины. И огромного везения. По иному сценарию добыть искомое вряд ли удастся. С нашим-то счастьем.

В определенной степени этот алгоритм сыграл в первом поединке. Англия чувствовала себя весьма комфортно, местами даже вальяжно, имея безоговорочный статус лидера группы, подтвержденный турнирными закромами. Против такого соперника мы априори не могли противопоставить открытый футбол или игру на встречных курсах.

«Героизм и единство» - вот что, по словам Александра Караваева, сборная Украины могла противопоставить сборной Англии. И в той или иной степени она это противопоставила, не мытьем, так катаньем добыв позитивный результат.

В данном случае очень важно помнить простой тезис о первой игре из двух, которые нужно сыграть с минимальным интервалом. Как не крути, как не старайся, но уже на подсознательном уровне так заложено, что в первой игре будет больше эмоций, больше характера, больше задора и здоровья.

Все, что могли, что сумели на данный момент, украинцы выплеснули в игре против англичан. И пускай британцы пытались действовать если и не в полноги, то достаточно академично, все равно сей факт не умаляет нашего успеха.

Ничья с Англией – это безусловный успех. Большего быть просто не могло, если судить по увиденному во Вроцлаве.

***

Но самое тяжелое только начиналось. После досадной ничьей в Скопье Италия жаждала реванша. Жаждала крови. Возможно, в большинстве нынешних футболистов «Скуадры адзурры» и следа нет от чемпионских генов, но то, что они просто сильнее за нашу команду – ну, вы все прекрасно видели сами.

К сожалению, мы просто попали им под горячую руку.

Если судить по игре в Милане с позиции нейтрального обывателя, то гости однозначно отскочили. По игре хозяева наиграли на крупную победу, и матч должны были закрывать в середине второй половины встречи, избавив себя от нервотрепки финального отрезка.

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Итальянцы нас просто смяли в первой половине дебютного тайма. Им удавалось до безобразия легко, порой даже издевательски обыгрывать наших один в один. Короткие передачи, забегания, растягивание фронта атак от фланга на фланг – к этому гости оказались неготовыми. Точнее, они не смогли с этим ничего поделать.

И пускай нас не смущает тот факт, что команда Спаллетти сумела забить либо после явной ошибки соперника, либо после рикошета: она безоговорочно была сильнее нас во всех компонентах игры, а сама красота игры в подобных случаях банально отходит на второй план.

Однако даже на таком фоне сборная Украины осталась в игре. Подопечным Реброва удалось забить гол «в раздевалку», что позволило сохранить интригу и поднять наш морально-боевой дух.

В итоге на большее «сине-желтые» не наработали, хотя и старались. С точки зрения желания, старания, рвения претензий ни к кому из нашей команды быть не может. Они сделали все, что могли по состоянию на 12.09.2023. Большего выжать из себя они не могли. Потому что выжимать нечего: очень многое осталось во вроцлавском поединке, а второе дыхание пока что не доступно.

***

Дальше сборной Украине нужно так же квалифицированно делать свое дело. Стратегическое преимущество с видом на вторую строчку в таблице теперь на стороне сборной Италии, да и северные македонцы подтянулись. А что, сразу же после жеребьевки кто-то из нас предполагал иной промежуточный итог кампании?

Но по факту мы ведь пока что ничего не потеряли. У нас остаются неплохие шансы даже на прямое попадание на Евро-2024.

Для этого обязательно нужно брать свое в двух следующих поединках. И очень надеяться на то, что англичане, памятуя поражение в финале Евро-2020, снова захотят отомстить итальянцам.

И тогда, если все слагаемые «обыкновенного чуда» сложатся воедино, все решится в последней игре: Украина – Италия.

Тот матч нам нужно будет обязательно выиграть. Впервые в истории очных противостояний со «Скуадрой».

Давайте наберемся терпения. И дождемся.