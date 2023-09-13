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Чемпионат Европы
13 сентября 2023, 10:00 | Обновлено 13 сентября 2023, 10:07
1061
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Йожеф САБО: «Думаю, что мы не обойдем Италию»

Экс-тренер – о матче Украины с Италией и перспективах команды в отборе к Евро-2024

13 сентября 2023, 10:00 | Обновлено 13 сентября 2023, 10:07
1061
1
Йожеф САБО: «Думаю, что мы не обойдем Италию»
Twitter. Йожеф Сабо

Бывший тренер «Динамо» и национальной сборной Йожеф Сабо поделился впечатлениями от матча Италия - Украина (2:1) в отборе к Евро-2024 и высказал мнение относительно общей борьбы в группе С квалификации.

– Что скажете о пропущенных мячах?
– Ну сколько можно ошибаться? Итальянцы имели много моментов, но не все их реализовали, однако наши футболисты им помогли, допустив необязательные ошибки. Чего только падение Судакова стоит! А во втором тайме из-за обрезки Бущана мы должны были третий мяч пропускать. Мне не нравится, что ребята допускают очень много ошибок.

– Как думаете, почему Украина играла нервно по сравнению с матчем против Англии?
– Играть на третьи сутки тяжело физически. Именно поэтому Ребров и Спаллетти во втором тайме поменяли практически полкоманды. Я не знаю, чем думает УЕФА! Сделайте матчи хотя бы на четвертый день, на третий – это уже слишком! Организм не успевает восстанавливаться. Но если Италия имеет 20-25 равноценных футболистов, то у нас такого выбора нет.

– Как думаете, Ребров не ошибся с тактикой и стартовым составом на игру?
– Нет, все было правильно. Против Италии нельзя играть в открытый футбол, но повторюсь - наши просто перегорели. При потере мяча нужно отходить на свою половину и прессинговать, но мы не отбирали. Украинцы свободно давали итальянцам принимать мяч.

– Кому из нашей команды вы вручите награду «Лев матча»?
– Я не могу никого выделить, потому что мы больше защищались. Разве что Забарного и Коноплю могу выделить, они старались. Ефим неплохо обрабатывает мяч, постоянно на скорости летит вперед, успевает назад и в отборе неплох.

У Забарного страховка хорошая, он за верховые мячи постоянно борется, не уступает. Степаненко не заметен, но он прекрасно делает свою работу – отбирает мячи. Он пашет между двумя центральными, помогает слева и справа. Ценный игрок, но уже в возрасте, а замены ему нет – Сидорчук не тянет и также возрастной.

– Кто вас разочаровал во вчерашнем матче?
– Бущан. Он допустил ужасную ошибку во втором тайме – выбивал и отдал мяч сопернику, и Италия лишь чудом не забила гол. Такие ошибки не допустимы на таком уровне.

– Сборная Украины опустилась на третье место в таблице. У нас, итальянцев и македонцев по семь очков, но у Скуадры Адзурры матч в запасе. Ваш прогноз на турнирные перспективы, Украине удастся выйти на Евро-2024 со второго места?
– Я думаю, что мы не обойдем Италию. Это футбольная страна и Спаллетти имеет два равноценных состава. У Реброва нет таких игроков, наши футболисты допускают детские ошибки. Нам будет очень тяжело.

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Йожеф Сабо
Источник Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 1
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u6464u
все по ділу сказав , згоден на всі 100, по майстерності італійці  кращі .
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