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  4. Леонид БУРЯК: «Меня удивил такой прессинг итальянцев»
Чемпионат Европы
13 сентября 2023, 09:24 |
569
1

Леонид БУРЯК: «Меня удивил такой прессинг итальянцев»

Экс-тренер сборной Украины – о матче против Италии

13 сентября 2023, 09:24 |
569
1
Леонид БУРЯК: «Меня удивил такой прессинг итальянцев»
ФК Динамо Киев. Леонид Буряк

Бывший главный тренер сборной Украины Леонид Буряк поделился впечатлениями от матча отбора на Евро-2024 против Италии (поражение 1:2):

«Поединок с Англией отнял у наших футболистов много сил. Часто так бывает, что вторая подряд игра со сложным соперником хуже предыдущей. Надо признать — Италия имела преимущество и победила заслуженно.

Итальянцы по мастерству выше наших игроков. Плюс сборная Италии выступала дома, да еще и после неудачного предыдущего матча, поэтому деваться им было некуда. Важно, что наша команда может играть против любой сборной, у нас много качественных исполнителей, но есть и те, кому пока выдаются слишком завышенные авансы.

Меня удивил такой прессинг итальянцев. Спаллетти сменил на этот поединок стольких исполнителей, а команда сыграла в столь хороший футбол! Мне понравилась игра Дзаньоло, Бареллы и Фраттези. И вся линия обороны сборной Италии отлично справилась с нашими пассивными атаками. Да, безусловно, в моменте с голом Ярмоленко были ошибки, и этот забитый мяч повысил интригу, однако в целом итальянцы создали много голевых эпизодов, и в перекладину попали, и Бущан столько выручал гостей. Италия была очень мобильна и с большим запасом мастерства.

Надо похвалить Забарного, Бущана и Ярмоленко. Отмечу, что замены в нашей команде были неудачными. Никто из вышедших по ходу игры не усилил ее. И если Буяльскому и Ванату просто не хватило времени, Мудрик и Яремчук не смогли себя проявить. Вообще отмечу, что нашей команде пора взрослеть, ведь одной нормальной контратаки за весь матч — мало. С Англией это прошло, а вот с Италией — нет. Кроме того, мы проиграли все стандарты, и все, что выполняли из стандартов итальянцы, было небезопасно.

Окончательно все решится только в матче Украина — Италия. До этого, конечно, каждая команда рискует где-нибудь потерять драгоценные баллы. Те же итальянцы будут еще играть с Англией... Так что, ждем интриги».

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Леонид Буряк сборная Украины по футболу Италия - Украина сборная Италии по футболу Евро-2024
Источник Footboom
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Комментарии 1
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Saar
100 %. І це був напіврезерв Італії! Грали вони у півсили. А коли додавали швидкості, ми не встигали. Ярмола забив гол випадково, з невдалої передачі захисника італійців. 
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