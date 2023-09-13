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13 сентября 2023, 07:34 | Обновлено 13 сентября 2023, 07:44
216
0

Африка – все! Известны все участники КАН-2023 (итоговые таблицы групп)

В континентальном первенстве сыграют 24 сборные

13 сентября 2023, 07:34 | Обновлено 13 сентября 2023, 07:44
216
0
Африка – все! Известны все участники КАН-2023 (итоговые таблицы групп)
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 12 сентября, состоялся матч отборочного турнира Кубка Африканских наций-2023 в группе C, в котором сборная Камеруна одержала крупную победу над командой Бурунди – 3:0.

«Неукротимые львы» вместе с командой Намибии гарантировали себе участие в финальном турнире.

В отборе на КАН-2023 осталось провести только один матч в группе К между сборными Марокко и Либерии. Он был перенесен из-за землетрясения в Марокко. Впрочем, его результат на определение участников финальной стадии турнира уже никак не повлияет.

В финальном турнире розыгрыша Кубка Африканских наций-2023 примут участие 24 сборные: Кот-д’Ивуар, Марокко, Алжир, ЮАР, Сенегал, Буркина-Фасо, Тунис, Египет, Замбия, Экваториальная Гвинея, Нигерия, Гвинея-Бисау, Кабо-Верде, Мали, Гвинея, Гана, Ангола, Танзания, Мозамбик, ДР Конго, Мавритания, Гамбия, Камерун, Намибия.

Жеребьевка решающего этапа должна состояться в Абиджане 12 октября. КАН-2023 пройдет в пяти городах и на шести стадионах Кот-д’Ивуара с 13 января по 11 февраля 2024 года. Первоначально турнир был запланирован с 23 июня по 23 июля 2023 года. Однако Конфедерация африканского футбола его перенесла из-за ожидаемых неблагоприятных погодных условий в Кот-д’Ивуаре. Несмотря на перенос турнира на 2024 год, в КАФ решили сохранить изначальное название с указанием 2023 года.

Итоговые таблицы отборочных групп КАН-2023

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Источник Sport.ua
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