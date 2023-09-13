ВИДЕО. Автогол Магуайра. Англия победила Шотландию в товарищеском матче

Сборная Англии в товарищеском матче в Глазго обыграла команду Шотландии со счетом 3:1.

У англичан голы забили Фил Фоден (32 мин), Джуд Беллингем (35 мин) и Гарри Кейн (81 мин).

На 67-й минуте Гарри Магуайр забил в свои ворота.

Сборная Англии 13 октября сыграет против команды Австралии.

Товарищеские матчи

12 сентября, Глазго (Шотландия)

Шотландия – Англия – 1:3

Голы: Магуайр, 67 (автогол) – Фоден, 32, Беллингем, 35, Кейн, 81

Видеообзор матча