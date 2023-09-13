Товарищеские матчи
Чемпионат Европы13 сентября 2023, 03:23 | Обновлено 13 сентября 2023, 03:38
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ВИДЕО. Автогол Магуайра. Англия победила Шотландию в товарищеском матче
У англичан голы забили Фил Фоден, Джуд Беллингем и Гарри Кейн
13 сентября 2023, 03:23 | Обновлено 13 сентября 2023, 03:38
16
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Сборная Англии в товарищеском матче в Глазго обыграла команду Шотландии со счетом 3:1.
У англичан голы забили Фил Фоден (32 мин), Джуд Беллингем (35 мин) и Гарри Кейн (81 мин).
На 67-й минуте Гарри Магуайр забил в свои ворота.
Сборная Англии 13 октября сыграет против команды Австралии.
Товарищеские матчи
12 сентября, Глазго (Шотландия)
Шотландия – Англия – 1:3
Голы: Магуайр, 67 (автогол) – Фоден, 32, Беллингем, 35, Кейн, 81
Видеообзор матча
События матча
81’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кэйн (Англия).
67’
ГОЛ ! Автогол забил Гарри Магуайр (Англия).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Джуд Беллингем (Англия).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Англия).
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