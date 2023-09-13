Саутгейт – об автоголе Магуайра: «Это просто за гранью»
Наставник сборной Англии встал на защиту игрока
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказал мнение о Гарри Магуайре, который в товарищеском матче с командой Шотландии (3:1) стал автором автогола.
Магуайр вышел на замену в начале второго тайма игры с шотландцами. Как передает Daily Star, английские болельщики сразу начали его провоцировать звуками, намекающими на вероятную ошибку в действиях. И на 67-й минуте Гарри отправил мяч в сетку ворот своей сборной, пытаясь прервать фланговый прострел.
«Это следствие нелепого отношения к нему на протяжении долгого времени. Это бред, я никогда не видел такого отношения к футболисту ни со стороны шотландских фанатов, ни со стороны наших собственных комментаторов, ни со стороны наших экспертов и так далее. Это просто за гранью всего, что я видел.
Но каждый раз, когда Гарри выходит на поле, он невероятным образом демонстрирует стойкость и мужество. Мы все его поддерживаем, и наши фанаты прекрасно к нему сегодня отнеслись», – заявил Саутгейт.
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Але Гаррі - це жахливий жах. Він лише відіграв 2 сезони в складі Лестера, а до цього в нього був аматорський рівень. Як цього тіпа купили в Манчестер, досі не відомо. Хлопець найбільшу кількість автоголів забиває на моїй памʼяті, наче в нього челендж такий, або на контору грає