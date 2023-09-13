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  4. Саутгейт – об автоголе Магуайра: «Это просто за гранью»
Англия
13 сентября 2023, 07:53 | Обновлено 13 сентября 2023, 08:06
1774
1

Саутгейт – об автоголе Магуайра: «Это просто за гранью»

Наставник сборной Англии встал на защиту игрока

13 сентября 2023, 07:53 | Обновлено 13 сентября 2023, 08:06
1774
1
Саутгейт – об автоголе Магуайра: «Это просто за гранью»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Магуайр

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказал мнение о Гарри Магуайре, который в товарищеском матче с командой Шотландии (3:1) стал автором автогола.

Магуайр вышел на замену в начале второго тайма игры с шотландцами. Как передает Daily Star, английские болельщики сразу начали его провоцировать звуками, намекающими на вероятную ошибку в действиях. И на 67-й минуте Гарри отправил мяч в сетку ворот своей сборной, пытаясь прервать фланговый прострел.

«Это следствие нелепого отношения к нему на протяжении долгого времени. Это бред, я никогда не видел такого отношения к футболисту ни со стороны шотландских фанатов, ни со стороны наших собственных комментаторов, ни со стороны наших экспертов и так далее. Это просто за гранью всего, что я видел.

Но каждый раз, когда Гарри выходит на поле, он невероятным образом демонстрирует стойкость и мужество. Мы все его поддерживаем, и наши фанаты прекрасно к нему сегодня отнеслись», – заявил Саутгейт.

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сборная Англии по футболу Гарри Магуайр Гарет Саутгейт автогол
Источник Twitter
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Комментарии 1
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justhateme
Молодець що підтримує Гаррі, це допоможе йому не залізти в петлю, або спитися
Але Гаррі - це жахливий жах. Він лише відіграв 2 сезони в складі Лестера, а до цього в нього був аматорський рівень. Як цього тіпа купили в Манчестер, досі не відомо. Хлопець найбільшу кількість автоголів забиває на моїй памʼяті, наче в нього челендж такий, або на контору грає
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