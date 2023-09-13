УАФ обратилась в ФИФА. Почему арбитры из рф назначены на матч Лиги наций?

Украинская ассоциация футбола обратилась в УЕФА с официальным письмом, в котором просит рассмотреть ситуацию с назначением арбитров из страны-агрессора на матч под эгидой Европейского футбольного союза.

УЕФА назначил бригаду арбитров из России на матч женской Лиги наций между Арменией и Казахстаном. Вера Опейкина будет главным арбитром, ее ассистентками – Екатерина Курочкина и Елена Собчук, четвертым арбитром назначена Надежда Горинова.

С марта 2022 года российские клубы, сборные, судьи были отстранены от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА. И это первый случай, когда футбольные руководящие структуры официально вернули россиян в европейский футбол.

Обращение УАФ в УЕФА

С официального сайта УЕФА стало известно, что на матч женской Лиги наций между сборными Армении и Казахстана, который состоится 26 сентября, была назначена российская бригада арбитров.

Как известно, 28 февраля 2022 года Исполнительный комитет УЕФА принял решение о том, что все российские команды, будь то национальные или клубные, будут отстранены от участия в соревнованиях УЕФА до дальнейшего сообщения. Это решение все эти полтора года уважали и выполняли все участники соревнований, а его законность успешно доказана в CAS.

В то же время, учитывая, что полтора года официальные лица из рф не назначались на матчи УЕФА, вышеупомянутое решение вызывает возмущение в Украине, где до сих пор каждый день совершаются жестокие военные преступления российской федерации.

Учитывая это, Украинская ассоциация футбола выражает свой протест на назначение российской бригады арбитров на матч женской Лиги наций.

Чтобы придерживаться гуманитарных ценностей и справедливости, присущих европейской футбольной семье, а также обеспечить последовательность миротворческой позиции УЕФА по урегулированию привлечения к европейскому футболу представителей России, просим вас внимательно рассмотреть ситуацию и проработать возможность недопуска представителей террористического государства к матчам под эгидой УЕФА.