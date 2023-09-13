СУДАКОВ: «Обул бутсы с пластиковыми шипами, надо было с металлическими»

12 сентября в Милане прошел матч квалификации Евро-2024 между национальными командами Италии и Украины (2:1).

Полузащитник сине-желтых Георгий Судаков поделился эмоциями после игры, а также рассказал о первом пропущенном голе украинцев.

- Были ли готовы к такому прессингу?

- Понимали, что будет такой прессинг, потому что Италии в этом матче нужна была только победа. Конечно, на «Сан-Сиро» с такой поддержкой болельщиков они должны были бежать вперед.

- Что произошло, когда ты поскользнулся (момент с первым пропущенным голом украинцев – прим.)?

- Очень досадная ошибка. Понимаю, что на таком уровне нельзя так ошибаться. Это будет для меня большим уроком, потому что перед каждой игрой надо подбирать обувь. Я обул бутсы с пластиковыми шипами, надо было с металлическими обувать. Потом переобулся, стало намного легче. Это моя ошибка, я это понимаю.

Хочу извиниться перед командой, болельщиками, потому что на таком уровне нельзя так ошибаться.

- Хорошей ли идеей было применять вертикальные передачи?

- У нас есть мощные страйкеры Артем Довбик и Роман Яремчук, мы понимали, что нет смысла разыгрывать в своей штрафной площадке во время высокого прессинга итальянцев. Мы делали вертикальные передачи, а форварды уже цеплялись за мяч. Конечно, хочется играть больше с мячом через короткую и среднюю передачу, но должны понимать, что когда команда высоко накрывает, то есть ли смысл? Наглядный пример – моя ошибка, когда мы разыгрывали возле своей штрафной.

- Какое влияние на твою дальнейшую карьеру будут иметь матчи с Англией и Италией?

- С каждым матчем я получаю невероятный опыт игры за национальную сборную. Когда ты выходишь на «Сан-Сиро» с такой поддержкой – это все откладывается на будущее. Не могу сказать, что я рад, но эта ошибка должна была когда-то произойти. Пусть она лучше произошла сейчас, и это будет для меня поучительным уроком.