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  4. ВИДЕО. Поскользнулся Судаков. Фраттези забил быстрый гол в ворота Украины
Чемпионат Европы
12 сентября 2023, 22:07 | Обновлено 12 сентября 2023, 22:47
1459
1

ВИДЕО. Поскользнулся Судаков. Фраттези забил быстрый гол в ворота Украины

Итальянцы уже на 12-й минуте вышли вперед в матче квалификации Евро-2024

12 сентября 2023, 22:07 | Обновлено 12 сентября 2023, 22:47
1459
1
ВИДЕО. Поскользнулся Судаков. Фраттези забил быстрый гол в ворота Украины
MEGOGO

Во вторник, 12 сентября, сборная Украины в Милане на стадионе «Сан-Сиро» проводит выездной матч отбора к Евро-2024 против Италии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка – в 21:45 по Киеву. Главный арбитр – Алехандро Эрнандес из Испании.

❗️ Смотрите видео гола в Telegram

Итальянцы уже на 12-й минуте вышли вперед. Давиде Фраттези забил быстрый гол в ворота Украины. Поскользнулся Георгий Судаков при передаче, и мяч достался сопернику в опасной зоне.

ГОЛ! 1:0. Давиде Фраттези, 12 мин

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Источник Sport.ua
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turist86
Тепер Ювентус його купить, це точно
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