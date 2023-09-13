12.09.2023 21:45 – FT 0 : 2
Чемпионат Европы13 сентября 2023, 00:44 |
226
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Северная Македония второй раз обыграла Мальту и догнала по очкам Украину
В следующем матче парни Сергея Реброва сыграют как раз против этой команды
13 сентября 2023, 00:44 |
226
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Состоялся еще один матч отбора Евро-2024 в группе C, где выступает сборная Украины.
Северная Македония на выезде добыла победу над Мальтой и сравнялась со сборными Италии и Украины по количеству набранных очков.
В следующем матче отбора Украина примет команду Северной Македонии 14 октября.
Евро-2024. Отборочный турнир. 6-й тур
Группа C
Мальта – Северная Македония – 0:2
Голы: Элмаз (5), Манев (41).
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