Северная Македония второй раз обыграла Мальту и догнала по очкам Украину

Состоялся еще один матч отбора Евро-2024 в группе C, где выступает сборная Украины.

Северная Македония на выезде добыла победу над Мальтой и сравнялась со сборными Италии и Украины по количеству набранных очков.

В следующем матче отбора Украина примет команду Северной Македонии 14 октября.

Евро-2024. Отборочный турнир. 6-й тур

Группа C

Мальта – Северная Македония – 0:2

Голы: Элмаз (5), Манев (41).

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