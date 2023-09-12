12 сентября на «Та'Кали Нэшнел Стэдиум» пройдет матч 6-го тура квалификации Евро, в котором сборная Мальты встретится со сборной Северной Македонии. Старт поединка намечен на 21:45 по киевскому времени.

Мальта

Сборная считается не безнадежным аутсайдеров. Но при этом все, что получается в этом календарном году, это выигрывать исключительно в товарищеском формате, у таких же скромных коллективов, представляющих маленькие европейские страны. В июне получилось оформить 1-0 в контрольном поединке на поле Люксембурга, и после такого повтор этого счета дома с Гибралтаром в товарняке 6-го сентября уже не удивлял. Но в обычном отборе пока что иоанниты идут вообще без очков. Хотя нужно отметить, что, проиграв без шансов Италии (0-2) и Англии (0-4), с более слабыми была минимальная разница голов. В Македонии аутсайдер проиграл 1-2. А Украина и вовсе в номинально домашнем поединке единственный мяч забила с пенальти на 72-й минуте.

Северная Македония

Команда на более-менее набрала ход только в последнее время. Пиком стал выход на Евро-2020, что стало первым большим турниром для этой, достаточно молодой (некогда была частью Югославии), национальной сборной. Но это не стало совсем уж разовым исключением, ведь на чемпионат мира красно-черные не пробились, будучи оставлены в последний момент Португалией, до этого взяв 2-е место в группе и выиграв стыковой поединок у Италии. Сейчас результаты скромнее: после 2-1 с Мальтой, в июне проиграли с тем же счетом Украине, а потом были уничтожены 0-7 Англией. В сентябре был новый поединок со Скуадрой Адзуррой. Дома испортили дебют для Спаллетти - Барди на 81-й минуте ответил на гол Иммобиле, оформив итоговую ничью 1-1.

Статистика личных встреч

Сборные успели сыграть 5 раз. Все, что получилось у Мальты, это в одном товарищеском матче зацепиться за ничью.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что тут нужно ждать победы гостей. Но македонцы только в субботу потратили массу сил на ничью с Италией, а сейчас нужно на выезде играть первым номером. Так что остановимся на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,7).