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Евро
Норвегия
12.09.2023 21:45 – FT 2 : 1
Грузия
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Чемпионат Европы
12 сентября 2023, 23:40 | Обновлено 12 сентября 2023, 23:43
318
0

Холанд и Эдегор наказали Грузию, Испания уничтожила Кипр

Ферран Торрес сделал дубль за 10 минут

12 сентября 2023, 23:40 | Обновлено 12 сентября 2023, 23:43
318
0
Холанд и Эдегор наказали Грузию, Испания уничтожила Кипр
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись два матча отбора Евро-2024 в группе A.

Голы Холанда и Эдегора помогли Норвегии одолеть Грузию, Испания легко разобралась с Кипром.

С 15 очками в этой группе лидирует команда Шотландии.

Евро-2024. Отборочный турнир. 6-й тур

Группа A

Норвегия – Грузия – 2:1
Голы: Холанд (25), Эдегор (33) – Зивзивадзе (90+1)

Испания – Кипр – 6:0
Голы: Гави (18), Мерино (33), Хоселу (70), Ферран Торрес (73, 83), Алекс Баэна (77).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

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Источник Sport.ua
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