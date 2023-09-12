Чемпионат Европы12 сентября 2023, 23:40 | Обновлено 12 сентября 2023, 23:43
318
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Холанд и Эдегор наказали Грузию, Испания уничтожила Кипр
Ферран Торрес сделал дубль за 10 минут
12 сентября 2023, 23:40 | Обновлено 12 сентября 2023, 23:43
318
0
Состоялись два матча отбора Евро-2024 в группе A.
Голы Холанда и Эдегора помогли Норвегии одолеть Грузию, Испания легко разобралась с Кипром.
С 15 очками в этой группе лидирует команда Шотландии.
Евро-2024. Отборочный турнир. 6-й тур
Группа A
Норвегия – Грузия – 2:1
Голы: Холанд (25), Эдегор (33) – Зивзивадзе (90+1)
Испания – Кипр – 6:0
Голы: Гави (18), Мерино (33), Хоселу (70), Ферран Торрес (73, 83), Алекс Баэна (77).
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