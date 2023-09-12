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Евро
Испания
12.09.2023 21:45 - : -
Кипр
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Чемпионат Европы
12 сентября 2023, 10:28 |
51
0

Испания – Кипр. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024

Поединок состоится 12 сентября в 21:45 по Киеву

12 сентября 2023, 10:28 |
51
0
Испания – Кипр. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

12 сентября на «Нуево Лос Карменес» пройдет матч 6-го тура квалификации Евро, в котором сборная Испании встретится со сборной Кипра. Старт поединка намечен на 21:45 по киевскому времени.

Испания

Команда отвлекалась от борьбы за выход на континентальный чемпионат мира. В июне вместо отборочных матчей был финал четырех Лиги Наций. И он получился успешным: фурия роха справилась с Италией, а потом за счет успеха в серии пенальти обыграла и Хорватию. Таким образом, де ла Фуэнте смог буквально через пол года после того, как пришел на должность, взять трофей. Это должно вдохновить и игроков, после многих лет почти сплошных неудач (кроме Евро-2020). Но в отборе уже была явная осечка, в виде 0-2 в Шотландии в марте. С Грузией и близко не оставили места для интриги - да, пропустили в ответ, открыв счет, но в итоге довели до счета 7-1.

Кипр

Сборная вроде пытается удерживать немалый уровень амбиций. Но на практике их не просто не подтверждают, а, скорее, наоборот. Даже в Лиге Наций, на уровне дивизиона С, в прошлом году островитяне практически провалились. Ну, а новый отбор оборачивается циклом неудач. Причем проигрывались поединки не только там, где этого и ждали, типа 1-3 в Норвегии, да и, в принципе, 0-3 на поле нынешней Шотландии. Но ведь Кецбая со своими подопечными в июне дома проиграл 1-2 своим землякам, грузинам! В прошлую пятницу новое окно сборная начала с приема тартановых. Уже на 6-й минуте британцы открыли счет усилиями Мактоминея, а в итоге за первые пол часа гости довели счет до итоговых 3-0, после чего прагматично начали экономить силы.

Статистика личных встреч

Испания выиграла 7 из 8 поединков при единственном поражении. Но в этом столетии команды ухитрились не пересекаться друг с другом даже в товарищеском формате.

Прогноз

Букмекерские конторы спорят только о том, насколько крупно выиграет Испания. Она может быть не особенно серьезно настроена, но уж очень слабы нынешние гости. Ставим на фурию роху при форе -3,0 забитых мячей (коэффициент - 1,6).

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Источник Sport.ua
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