Сборная Украины U-17 в товарищеском матче обыграла Металлист 1925 U-19
Подопечные Владимира Езерского на сборах выиграла 2 спарринга из 4
Сборная Украины U-17 под руководством Владимира Езерского провела четвертый спарринг на тренировочном сборе.
Готовясь к квалификационному раунду Евро-2024 U-17, который состоится в Лихтенштейне в период с 15 по 21 октября, юношеская сборная Украины (футболисты 2007 года рождения) провела учебно-тренировочный сбор, во время которого сыграла 4 спарринга.
Ранее сине-желтые уступили «Колосу» U-19 (1:3), «Шахтеру» U-19 (1:2) и победили «Днепр-1» U-17 (4:0).
12 августа состоялся четвертый для подопечных Владимира Езерского матч, в котором они встречались с «Металлистом 1925» U-19. Благодаря голу Павлученко на 67-й минуте победила юношеская сборная Украины.
Товарищеский матч. 12.09.2023
Украина U-17 – Металлист 1925 U-19 – 1:0
Гол: Павлученко, 67.
Украина U-17 (1-й тайм): Харечко, Руденький, Дигтярь (к), Третяк, О. Рыбак, Поканевич, Люсин, Оличенко, Бондар, Каменский, Денисов.
Украина U-17 (2-й тайм):: Макаренко, Дехтяр (к), Ананченко, Рябоконь, Слезка, Ризнык, Корж, Акбари, Халилов, Павлученко, В. Рыбак.
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