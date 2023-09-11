Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юношеская сборная Украины U-17 проиграла спарринг юниорам Шахтера U-19
Молодежные турниры
11 сентября 2023, 23:23 | Обновлено 11 сентября 2023, 23:27
107
0

Юношеская сборная Украины U-17 проиграла спарринг юниорам Шахтера U-19

Подопечные Владимира Езерского готовятся к квалификации Евро-2024 U-17

11 сентября 2023, 23:23 | Обновлено 11 сентября 2023, 23:27
107
0
Юношеская сборная Украины U-17 проиграла спарринг юниорам Шахтера U-19
УАФ

Сборная Украины U-17 под руководством Владимира Езерского провела очередной спарринг на тренировочном сборе.

Готовясь к квалификационному раунду Евро-2024 U-17, который состоится в Лихтенштейне в период с 15 по 21 октября, юношеская сборная Украины (футболисты 2007 года рождения) проводит учебно-тренировочный сбор, во время которого у сине-желтых запланировано проведение четырех спаррингов.

В третьем матче подопечные Владимира Езерского встречались с «Шахтером» U-19. Горняки открыли счет на 24-й минуте. На 69-й они удвоили свое преимущество. Впрочем, под занавес поединка Павлученко удалось сократить разницу в счете, но больше голов забито не было – 1:2.

Товарищеский матч. 10.09.2023

Украина U-17 – Шахтер U-19 – 1:2 (0:1)

Голы: Павлученко, 78 – Ломага, 24, Сметана, 69.

Украина U-17: Домчак (Харечко, 46), Рябоконь (Стрильчук, 30), Ананченко (Третяк, 46), Рыбак (Слезка, 60), Люсин (Корж, 60; Геворкян, 83), Дегтярь, Акбари (Поконевич, 30; Ризнык, 72), Оличенко (Захаров, 60; Губенко, 83), Халилов (Бондарь, 60), Каменский (Павлученко, 60; Ильченко, 83), Денисов (Кононенко, 60; Рыбак, 83).

12.09.2023. 11:00. Украина U-17 – Металлист 1925 U-19

По теме:
Победа 6:0. Шахтер провел спарринг с командой из Ивано-Франковской области
Роман КОВТАЛЮК: «Хочу поблагодарить тренерский штаб за доверие»
Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Пауза в чемпионате должна пойти нам на пользу»
Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 товарищеские матчи Владимир Езерский сборная Украины по футболу U-17
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рейтинг WTA. Свёнтек потеряла статус первой ракетки мира
Теннис | 11 сентября 2023, 12:39 3
Рейтинг WTA. Свёнтек потеряла статус первой ракетки мира
Рейтинг WTA. Свёнтек потеряла статус первой ракетки мира

Свитолина поднялась на одно место, Цуренко вернулась в топ-40

Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Волейбол | 11 сентября 2023, 19:48 0
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу

В турнире участвуют 24 сборные, среди которых и Украина

Стало известно, кто возглавит Днепр-1. Это известный украинский специалист
Футбол | 11.09.2023, 06:45
Стало известно, кто возглавит Днепр-1. Это известный украинский специалист
Стало известно, кто возглавит Днепр-1. Это известный украинский специалист
ВИДЕО. Слова Реброва перед матчем Италия – Украина: Ярмоленко может сыграть
Футбол | 11.09.2023, 21:27
ВИДЕО. Слова Реброва перед матчем Италия – Украина: Ярмоленко может сыграть
ВИДЕО. Слова Реброва перед матчем Италия – Украина: Ярмоленко может сыграть
ВИДЕО. Беллингем случайно зашел в автобус сборной Украины после матча
Футбол | 11.09.2023, 20:33
ВИДЕО. Беллингем случайно зашел в автобус сборной Украины после матча
ВИДЕО. Беллингем случайно зашел в автобус сборной Украины после матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
19-летняя королева США. Гофф наказала Соболенко и завоевала титул US Open
19-летняя королева США. Гофф наказала Соболенко и завоевала титул US Open
10.09.2023, 01:25 38
Теннис
Победы Коко и Джоко, смена первых ракеток, провал украинок
Победы Коко и Джоко, смена первых ракеток, провал украинок
11.09.2023, 09:00
Теннис
Известны все участники четвертьфинала чемпионата Европы
Известны все участники четвертьфинала чемпионата Европы
11.09.2023, 00:10
Волейбол
Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Не на нашем уровне»
Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Не на нашем уровне»
10.09.2023, 09:30 7
Футбол
САБО: «Цыганков был слабеньким, а Мудрик вообще стоял»
САБО: «Цыганков был слабеньким, а Мудрик вообще стоял»
10.09.2023, 06:28 27
Футбол
Украина – вторая. Турнирные таблицы квалификации Евро-2024 после 5 туров
Украина – вторая. Турнирные таблицы квалификации Евро-2024 после 5 туров
10.09.2023, 00:15 3
Футбол
У Италии еще две потери перед матчем с Украиной
У Италии еще две потери перед матчем с Украиной
10.09.2023, 15:59 3
Футбол
Тымчик покинул расположение сборной Украины
Тымчик покинул расположение сборной Украины
10.09.2023, 16:22 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем