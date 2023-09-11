Юношеская сборная Украины U-17 проиграла спарринг юниорам Шахтера U-19
Подопечные Владимира Езерского готовятся к квалификации Евро-2024 U-17
Сборная Украины U-17 под руководством Владимира Езерского провела очередной спарринг на тренировочном сборе.
Готовясь к квалификационному раунду Евро-2024 U-17, который состоится в Лихтенштейне в период с 15 по 21 октября, юношеская сборная Украины (футболисты 2007 года рождения) проводит учебно-тренировочный сбор, во время которого у сине-желтых запланировано проведение четырех спаррингов.
В третьем матче подопечные Владимира Езерского встречались с «Шахтером» U-19. Горняки открыли счет на 24-й минуте. На 69-й они удвоили свое преимущество. Впрочем, под занавес поединка Павлученко удалось сократить разницу в счете, но больше голов забито не было – 1:2.
Товарищеский матч. 10.09.2023
Украина U-17 – Шахтер U-19 – 1:2 (0:1)
Голы: Павлученко, 78 – Ломага, 24, Сметана, 69.
Украина U-17: Домчак (Харечко, 46), Рябоконь (Стрильчук, 30), Ананченко (Третяк, 46), Рыбак (Слезка, 60), Люсин (Корж, 60; Геворкян, 83), Дегтярь, Акбари (Поконевич, 30; Ризнык, 72), Оличенко (Захаров, 60; Губенко, 83), Халилов (Бондарь, 60), Каменский (Павлученко, 60; Ильченко, 83), Денисов (Кононенко, 60; Рыбак, 83).
12.09.2023. 11:00. Украина U-17 – Металлист 1925 U-19
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