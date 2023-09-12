Юношеская сборная Украины U-17 разгромила в спарринге сверстников из Днепра-1 (4:0).

Уже в первом тайме подопечные Владимира Езерского забили сопернику три мяча, а под занавес поединка отличились в четвертый раз.

Готовясь к квалификационному раунду Евро-2024 U-17, который состоится в Лихтенштейне в период с 15 по 21 октября, юношеская сборная Украины (футболисты 2007 года рождения) проводит учебно-тренировочный сбор, во время которого у сине-желтых запланировано проведение четырех спаррингов.

В первом из них они уступили «Колосу» U-19 со счетом 1:3, а сейчас победили «Днепр-1» U-17 – 4:0. Точными ударами в составе сборной Украины отличились Денисов, Акбари, Бондарь и Павлученко.

Товарищеский матч. 10.09.2023

Украина U-17 – «Днепр-1» U-17 – 4:0 (3:0)

Голы: Денисов (8), Акбари (15), Бондарь (38), Павлученко (86).

Украина U-17: Макаренко (Баглай, 46), Рябоконь (Третяк, 30), Дегтярь (Дорохин, 30), Люсин (Ризнык, 30), Рыбак (Слезка, 30), Стрельчук (Дехтяр, 30), Акбари (Корж, 30), Оличенко (Захаров, 30), Халилов (Бондарь, 30), Каменский (Павлученко, 30), Денисов (Кононенко, 25; Рыбак, 46).