Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Локомотив Киев – Рух-2 Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Украины
Локомотив Киев
12.09.2023 12:00 – 11 0 : 0
Рух-2 Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
12 сентября 2023, 12:00 |
114
0

Локомотив Киев – Рух-2 Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 сентября в 12:00 видеотрансляцию поединка 7-го тура Второй лиги

12 сентября 2023, 12:00 |
114
0
Локомотив Киев – Рух-2 Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

12 сентября проходит поединок 7-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Вторая лига. 7-й тур, 12 сентября

12:00. Локомотив Киев – Рух-2 Львов

Смотрите видеотрансляцию матча.

Локомотив Киев – Рух-2 Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
Металлист усилится нападающим Динамо
МАХАНЬКОВ: «С Вересом хотим показать свои сильнейшие качества и победить»
ДУЛУБ: «Удовлетворен спаррингом с Кривбассом»
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины смотреть онлайн Локомотив Киев Рух-2 Львов
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Калинина обыграла экс-первую ракетку мира на турнире в Сан-Диего
Теннис | 12 сентября 2023, 10:05 4
Калинина обыграла экс-первую ракетку мира на турнире в Сан-Диего
Калинина обыграла экс-первую ракетку мира на турнире в Сан-Диего

Ангелина оказалась сильнее Каролины Плишковой

Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Волейбол | 11 сентября 2023, 19:48 0
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу

В турнире участвуют 24 сборные, среди которых и Украина

Сергей РЕБРОВ: «Я знаю, как будет играть Италия»
Футбол | 11.09.2023, 20:30
Сергей РЕБРОВ: «Я знаю, как будет играть Италия»
Сергей РЕБРОВ: «Я знаю, как будет играть Италия»
Виталий Миколенко может покинуть Эвертон
Футбол | 11.09.2023, 15:52
Виталий Миколенко может покинуть Эвертон
Виталий Миколенко может покинуть Эвертон
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 сентября
Футбол | 12.09.2023, 10:25
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 сентября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 сентября
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пять главных выводов после матча Украина – Англия
Пять главных выводов после матча Украина – Англия
10.09.2023, 12:17 34
Футбол
Соболенко назвала причину своей неудачи в финале US Open
Соболенко назвала причину своей неудачи в финале US Open
10.09.2023, 10:24 9
Теннис
Известны все участники четвертьфинала чемпионата Европы
Известны все участники четвертьфинала чемпионата Европы
11.09.2023, 00:10
Волейбол
Тымчик покинул расположение сборной Украины
Тымчик покинул расположение сборной Украины
10.09.2023, 16:22 2
Футбол
Серена Уильямс отреагировала на триумф Гофф на US Open
Серена Уильямс отреагировала на триумф Гофф на US Open
10.09.2023, 11:00 1
Теннис
Стало известно, кто возглавит Днепр-1. Это известный украинский специалист
Стало известно, кто возглавит Днепр-1. Это известный украинский специалист
11.09.2023, 06:45 7
Футбол
Отбор Евро-2024. Польша проигрывает, а Албания лидирует в группе
Отбор Евро-2024. Польша проигрывает, а Албания лидирует в группе
11.09.2023, 00:02 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Германии уволила главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Германии уволила главного тренера
10.09.2023, 17:54 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем