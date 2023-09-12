12.09.2023 12:00 – 11’ 0 : 0
Украина. Вторая лига12 сентября 2023, 12:00 |
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Локомотив Киев – Рух-2 Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 12 сентября в 12:00 видеотрансляцию поединка 7-го тура Второй лиги
12 сентября 2023, 12:00 |
114
0
12 сентября проходит поединок 7-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Вторая лига. 7-й тур, 12 сентября
12:00. Локомотив Киев – Рух-2 Львов
Смотрите видеотрансляцию матча.
Локомотив Киев – Рух-2 Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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