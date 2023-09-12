Ангелина КАЛИНИНА: «Наконец-то я обыграла Плишкову»
Украинская теннисистка – о победе над экс-первой ракеткой мира
Украинская теннисистка Ангелина Калинина прокомментировала победу над экс-первой ракеткой мира Каролиной Плишковой на турнире в Сан-Диего (7:6, 0:6, 6:3).
- Чем отличается твоя подготовка к таким поздним матчам (закончился около полуночи по местному времени)?
- Вечером достаточно хорошая погода. После обеда жарко и высокая влажность. Сегодня также была высокая влажность, но было прохладнее. Играть было комфортно, потому что 2 с половиной часа отбегать не так легко. Эта прохлада позволила оставаться более свежей во время матча. В целом подготовка к вечернему матчу ничем не отличалась, была разминка утром, потом я отдохнула в отеле и вернулась на корт.
- Есть ли что-то особенное, что ты заметила сегодня, чтобы лучше подготовиться к следующему матчу?
- Наконец-то я обыграла эту теннисистку. Раньше я дважды проиграла ей, в этом году было поражение в трех сетах, тогда мы играли почти 3 часа. Я была готова к мощным эйсам и быстрым обменам ударами. Она невероятна. Потому что, когда ей все удается, то мы получаем 6:0.
Сегодня было довольно непросто, но я старалась сконцентрироваться на своей игре. Помню, что в Дубае матч был очень близким, несколько лет назад также была конкурентная борьба, и наконец сегодня победа была на моей стороне, – сказала Ангелина.
В следующем раунде Калинина будет играть против четвертой сеяной Барборы Крейчиковой из Чехии.
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