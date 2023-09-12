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Украина. Вторая лига
12 сентября 2023, 03:11 | Обновлено 12 сентября 2023, 03:29
154
0

Президент ЮКСА: «Буду рад, если Тете сыграет за наш клуб»

Сергей Лесник рассказал о бразильце

12 сентября 2023, 03:11 | Обновлено 12 сентября 2023, 03:29
154
0
Президент ЮКСА: «Буду рад, если Тете сыграет за наш клуб»
ФК Галатасарай. Тете

Сергей Лесник, президент футбольного клуба ЮКСА, выступающего во Второй лиге Украины, рассказал о взаимоотношениях своего клуба с экс-игроком «Шахтера» Тете.

«Это друг нашего клуба и мой друг. Он у нас и поддерживал форму, перед подписанием контракта с «Галатасараем» приезжал к нам неоднократно, участвовал в занятиях с ребятами уже с новой командой. Наши игроки работали в парах с Тете, играли с ним в настольный теннис.

Мы все много шутили. Тете – очень веселый, ценит футбол и нашу веру. Сейчас он перешел в «Галатасарай», однако его жена – украинка, поэтому наша страна тоже близка и дорога для Тете. Таня сюда будет приезжать, Тете тоже. Если он в один день сыграет за ЮКСА, я буду рад. Уровень Тете – это Лига чемпионов, сборная Бразилии. Все в его руках, он может стать большой звездой, доказавшей выступлениями не только за «Шахтер», но и в топ-европейских чемпионатах. Я ему могу пожелать только успехов, здоровья и благословения на этом пути», – сказал Лесник.

Напомним, Тете перешел в «Галатасарай», после чего начались судебные процессы по иску «Шахтера» к ФИФА из-за желания получить компенсацию за трансфер, по делу есть довольно интересные нюансы.

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Тете ЮКСА Тарасовка Галатасарай
Источник Украинский футбол
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