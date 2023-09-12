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12 сентября 2023, 02:51 | Обновлено 12 сентября 2023, 03:07
281
0

ПЕТРАКОВ: «Для начала Авагимян должен получить армянский паспорт»

Наставник сборной Армении оценил вероятность вызова в свою команду футболиста «Черноморца»

12 сентября 2023, 02:51 | Обновлено 12 сентября 2023, 03:07
281
0
ПЕТРАКОВ: «Для начала Авагимян должен получить армянский паспорт»
Instagram. Артур Авагимян

Главный тренер сборной Армении украинец Александр Петраков рассказал о кадровой ситуации в своей команде и возможностях выступлений Артура Авагимяна за нее.

«Я не считаю, что он (Авагимян – ред.) сейчас сильнее исполнителей, которые есть у меня. Здесь большая конкуренция именно в атакующем звене.

У Армении нет вратарей, нет защитников, нет опорных полузащитников. Где нападающие? Все вингеры и под нападающими. Вот в чем загвоздка. Я не могу брать 10 человек. Эти ребята мне нравятся, они уже в составе играют: Мкртчян, Сперцян. Тоже самое Селларраян Лукас. Лукас из США. Люди едут. Это тоже нужно понимать. Бриаско 25 часов летит, это нужно уважать.

А я буду вызывать из «Черноморца», потому что он захотел? Хотеть не вредно. Для начала этот человек знает, что должен сделать? Подсказать вам? Я вам подскажу. Он должен приехать в Армению и получить паспорт. Подать документы и получить паспорт. Станьте гражданином Армении. Но он этого не делает. Пусть приедет сюда, выберет время, получит паспорт.

Придет, скажет: «Я – гражданин Армении». Он – украинец. У него паспорт украинский. Вот и все. Это мое личное мнение. Если человек хочет, пусть получит. У вас здесь упрощенная система. Добро пожаловать. Я за всеми смотрю. У меня нет к никому предвзятого отношения. Все чисто и открыто», – сказал Петраков.

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сборная Армении по футболу Александр Петраков Артур Авагимян
Источник Федерация футбола Армении
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