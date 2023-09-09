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Чемпионат Европы
09 сентября 2023, 10:30 | Обновлено 09 сентября 2023, 10:36
866
0

Петраков отчитал журналиста за странный вопрос после матча с Турцией

Главный тренер сборной Армении считает, что не нужно оценивать работу наставника «с дивана»

09 сентября 2023, 10:30 | Обновлено 09 сентября 2023, 10:36
866
0
Петраков отчитал журналиста за странный вопрос после матча с Турцией
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Петраков

Главный тренер сборной Армении Александр Петраков в своем стиле ответил на один из вопросов на пресс-конференции после матча квалификации Евро-2024 против команды Турции (1:1).

– Вопрос о Вахане Бичахчане. Была ли связана его замена с тем, что он получил травму. Потому что мы видели, что у него были проблемы с рукой. Если нет, то почему так сложилось, что был заменен именно он, а не Лукас Селарраян?
– Почему? Потому что я главный тренер. Вопрос немного странный, если сказать откровенно. Я принимаю решение, где-то получается, гдето- ошибаюсь, я же беру на себя ответственность. А когда вы сидите и не находитесь под давлением, то вам кажется, что можно было сыграть так или иначе. Когда люди сидят на диване и говорят, как нужно сыграть, какие произвести замены – считаю, это неправильно.

У него болела рука, он устал. У меня есть хороший футболист, его друг Артур Серобян. Молодой футболист, который перешел в португальский чемпионат. Я доверил, дал ему возможность выйти на замену. Что я сделал неправильно или плохо?, – сказал Петраков.

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Источник Sportball24
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