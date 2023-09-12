Юрий БАКАЛОВ: «У нас играют одни из лучших футболистов Украины»

Уже 9 сентября воспитанники Академии «Руха» стартуют в ДЮФЛ. Так, в этот день «желто-черные» из категорий U-14 и U-16 сыграют выездные матчи против своих сверстников из «Прикарпатья». В преддверии этих игр журналисты медиацентра «Руха» пообщались с директором Академии клуба Юрием Бакаловым и узнали, как проходила подготовка игроков к старту ДЮФЛ, какие цели ставятся перед командами на сезон и что изменилось в возрастных категориях.

– Уже в эти выходные начинается ДЮФЛ. С каким настроением Академия «Руха» и ее питомцы начинают новый сезон?

– У нас боевое настроение. Игроки подходят к турниру в оптимальных кондициях. Благодаря нашим Вооруженным Силам Украины мы имеем возможность начать полноценный чемпионат. Академия «Руха» очень ждала старта соревнований и хочется увидеть хороший футбол, ознакомиться с разными стилями и идеями команд, узнать их философию. Это обмен опытом и демонстрация того, что клуб работает. Мы настроены очень оптимистично. Чемпионат невозможно сравнить с обычными тренировками, ведь игры в таком объеме и уровень ответственности являются дополнительной мотивацией для игроков. Академия же ожидает от ребят лучших результатов.

– Какие изменения произошли за лето в командах категорий U-14, U-15, U-16 и U-17?

– У нас есть система, согласно которой тренеры передают команды. Они работают по два года с каждой категорией. Но этот процесс проходит безболезненно, ведь вся Академия работает по четкой стратегии и кадры подбираются именно под нашу философию. Нет такого, что одна команда играет в один футбол, а вторая – в другой. У нас есть план, четкий график подготовки. Команды придерживаются единого стиля, а тренеры общаются друг с другом. В то же время некоторые изменения произошли в самих командах. У нас был отбор в Академию и отборочные игры, где мы просматривали большое количество футболистов. Тех, кто хорошо себя проявил, мы пригласили в Академию. Некоторые игроки, к сожалению, покинули команды. Перед ними стоят высокие цели, поэтому иногда приходится принимать такие сложные решения.

– Как проходила подготовка команд Академии летом?

– Весь предварительный процесс был запланирован еще до окончания предыдущего сезона. Поэтому дети уходили на каникулы с индивидуальными задачами, которые они должны были выполнить во время отдыха, чтобы держать себя в тонусе. Возможно, некоторые игроки выполнили план не в полном объеме, потому что это все же дети, а не взрослые. Также у нас есть обязательный медконтроль и мы развиваем это направление. Юные футболисты проходили медицинское тестирование, и каждый игрок отслеживался индивидуально, проводились все необходимые исследования. Кроме того, работала научно-комплексная группа, которая предоставит нам всю информацию о подготовке футболистов: то, как она прошла, и то, что нужно добавить или улучшить. Все происходило согласно плану и заранее проработанной программе. Я думаю, нам удастся успешно стартовать в ДЮФЛ и хорошо пройти эту дистанцию в течение сезона в целом.

– В предыдущих сезонах в командах была практика, что младшие игроки играли в старших возрастных категориях. Будет ли продолжаться такая инициатива?

– Мы не будем отказываться от такой практики. Мы и раньше заявлялись на летние и зимние кубки младшими игроками в старшие категории. в составе наших команд были футболисты, которые на год младше соперников. Хотя, в общем, мы возвращаемся к тому, что каждая возрастная категория будет играть против сверстников. Однако младшие будут играть со старшими и в тренировочном процессе. А лучшие и сильные футболисты будут заигрываться во более взрослые команды, чтобы они прогрессировали. требуется стимул для роста. Это будет происходить точечно и с учетом индивидуальных качеств игрока. Мы будем составлять план и продумывать такие шаги.

– Чем важна ДЮФЛ для развития футболистов?

– Академия очень положительно воспринимает это соревнование, и мы очень ждали старт чемпионата. Мы не стоим на месте и многое делаем для того, чтобы ребята имели игровую практику, могли играть за границей против сверстников из европейских стран, в частности, участвовали в Интерлиге. Есть разные товарищеские матчи и турниры. Но для развития футболистов нужно играть как можно больше, и ДЮФЛ является прекрасной возможностью для этого. Это игры против очень разных по стилю и философии соперников, поэтому это очень интересно и полезно – играть такие матчи.

– Перед стартом сезона какие задачи ставятся перед воспитанниками Академии?

– Всегда хорошо, когда есть конкуренция, потому что она заставляет становиться лучше и прогрессировать. Мы – Академия «Руха», и поэтому ставим самые высокие цели. У нас играют одни из лучших футболистов Украины, и я не стыжусь об этом говорить. Следовательно, команды Академии должны демонстрировать результат и выполнять высокие задания. Однако это должно быть в разумных рамках, ведь это футбол и бывают разные моменты, – сказал Бакалов.