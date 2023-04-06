Юрий БАКАЛОВ: «Если бы мы играли со сверстниками, то всех бы загоняли»

Директор Академии футбольного клуба «Рух» Юрий Бакалов рассказал, как команда «Руха» U-17 подходит к новому старту сезона.

– Мы во всеоружии, готовились, очень ждали официальных игр, потому что до этого много сыграли и турниров, и товарищеских встреч. Но их нельзя сравнивать с официальными матчами ДЮФЛ Украины. Желание сыграть в этой лиге я вижу и у воспитанников Академии «Руха», их упорно работавших тренеров. Хотим увидеть, как на футбольных полях во время матчей воплотятся наши наработки, после этого сделаем определенный анализ для того, чтобы понимать, как двигаться дальше.

– В Зимнем Кубке ДЮФЛ «руховцы» выступали на год младшими составами во всех возрастных категориях. Будете продолжать такую практику?

– Да, решили продолжить играть на год младше среди старших. Мы легких путей не ищем. С другой стороны, не хочу никого обижать, говоря, что если бы мы играли со сверстниками, то всех бы загоняли. Но я лично считаю, что у нас футболисты лучшие, и мы не боимся трудностей, которые нас ждут. Хотим на самом деле проверить наших воспитанников на фоне более взрослых ребят, потому что как известно, разница в год в детском футболе имеет большое значение. Но в таких противостояниях закаляется характер, увеличивается мастерство. Понимаем, что ошибки будут, от этого никуда не денешься. Однако на этом фоне хотим посмотреть, насколько мы способны выполнять программу, которую начали для наших юных футболистов. Я убежден, что мы двигаемся в правильном направлении, но через игры хотим обрести в этом еще больше уверенности.

– То есть на первом плане не турнирные достижения любой ценой, а подготовка сильных футболистов на перспективу?

– Философия клуба неизменна. Самое главное – это качество нашей игры, качество наших футболистов и их постоянное развитие. Чтобы мы не топтались на месте, а двигались вперед.

– Как известно, в последнее время увеличилось и зарубежное сотрудничество Академии «Руха» на разных уровнях.

– В этом плане мы работаем очень продуктивно. При содействии руководства футбольного клуба «Рух» участвуем в различных турнирах, и их количество увеличивается. За границу на соревнования, куда также приезжают воспитанники мировых футбольных топ-клубов, едут и наши старшие, и младшие воспитанники. Вот сейчас команда 2012 года рождения поехала в Италию на турнир, перед этим проходил турнир в Венгрии. Наша команда U-17 Владимира Безубьяка принимала участие в Италии в Кубке Вяреджи, были и другие поездки на представительские турниры. В этом плане есть зеленый свет от клуба. Плюс об Академии «Руха» уже хорошо знают в Европе, нас приглашают, и мы охотно отзываемся на эти приглашения.