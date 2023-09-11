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Евро
Латвия
11.09.2023 21:45 – FT 0 : 2
Уэльс
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Чемпионат Европы
11 сентября 2023, 23:51 |
55
0

Группа D. Уэльс не позволил Латвии набрать первое очко

Первый гол на счету Аарона Рэмзи

11 сентября 2023, 23:51 |
55
0
Группа D. Уэльс не позволил Латвии набрать первое очко
Getty Images/Global Images Ukraine

Очередной игровой день отбора на Евро-2024 в группе D завершался поединком двух аутсайдеров группы – Латвия принимала Уэльс. Гости одержали победу благодаря голам Аарона Рэмзи с пенальти и позднему взятию ворот от Дэвида Брукса, который вышел на поле вместо самого Рэмзи на 49-й минуте.

Отбор на Евро-2024. Группа D

Латвия – Уэльс – 0:1
Голы: Рэмзи 29 (с пенальти), Брукс 90+6

Уэльс благодаря этой победе набрал 7 очков и догнал в турнирной таблице Армению Александра Петракова, которая ранее проиграла 0:1 Хорватии. Латвия по-прежнему идет с нулем в графе набранных очков.

Турнирная таблица группы D:

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Евро-2024 сборная Латвии по футболу сборная Уэльса по футболу Аарон Рэмзи
Источник Sport.ua
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