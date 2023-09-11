Группа D. Уэльс не позволил Латвии набрать первое очко
Первый гол на счету Аарона Рэмзи
Очередной игровой день отбора на Евро-2024 в группе D завершался поединком двух аутсайдеров группы – Латвия принимала Уэльс. Гости одержали победу благодаря голам Аарона Рэмзи с пенальти и позднему взятию ворот от Дэвида Брукса, который вышел на поле вместо самого Рэмзи на 49-й минуте.
Отбор на Евро-2024. Группа D
Латвия – Уэльс – 0:1
Голы: Рэмзи 29 (с пенальти), Брукс 90+6
Уэльс благодаря этой победе набрал 7 очков и догнал в турнирной таблице Армению Александра Петракова, которая ранее проиграла 0:1 Хорватии. Латвия по-прежнему идет с нулем в графе набранных очков.
Турнирная таблица группы D:
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