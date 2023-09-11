Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Сборная Украины провела предматчевую тренировку на Сан-Сиро
Чемпионат Европы
11 сентября 2023, 23:59 | Обновлено 12 сентября 2023, 01:06
382
0

ФОТО. Сборная Украины провела предматчевую тренировку на Сан-Сиро

Матч квалификации Евро-2024 против команды Италии пройдет 12 сентября

11 сентября 2023, 23:59 | Обновлено 12 сентября 2023, 01:06
382
0
ФОТО. Сборная Украины провела предматчевую тренировку на Сан-Сиро
УАФ

Сборная Украины под руководством Сергея Реброва провела предматчевую тренировку на миланском стадионе «Сан-Сиро».

В условиях цейтнота, в которые УЕФА помещает всех участников квалификационного этапа Евро-2024, возможностей для долгих приготовлений к матчу просто нет. Вчера, 10 сентября, украинцы прибыли в Милан, а уже сегодня – официальная сессия в преддверии игры. Сборная Италии, вылетевшая из Скопье, сразу же после ничейного поединка с Северной Македонией, провела свое занятие на базе «Милана» в Миланелло, а украинцы тренировались на «Сан-Сиро».

Знаменитая арена уже одета в цвет национальной команды. Италия займет перед матчем именно раздевалку «Милана», в то время как украинцам выделили – нет, не раздевалку «Интера», а еще одну, третью – гостевую. Оказывается, все визитеры Сан-Сиро размещаются именно здесь, а не в подготовительной зоне одного из двух хозяев стадиона.

Поединок с Украиной станет для «Скуадры Адзурры» 61-м на «Сан-Сиро». В юбилейном, 60-м, итальянцы минимально победили здесь в групповом раунде Лиги наций своих нынешних оппонентов по отбору на Евро – англичан (1:0). Случилось это почти ровно год назад – 23 сентября 2022 года. А годом ранее апеннинцы проиграли здесь в полуфинале Лиги наций Испании, которая нанесла им первое поражение в официальных матчах на «Сан-Сиро» (для понимания – премьерная игра сборной здесь была проведена еще в 1910 году, и с тех пор хозяева только дважды уступали в товарищеских встречах).

Уважая оппонента, украинские сборники не слишком озабочены статистикой, в большей степени акцентируя внимание на том, что им говорит тренерский штаб. А главный тренер Сергей Ребров и его помощники делают все, чтобы сине-желтые фокусировались именно на своем исполнении.

Традиционно в первой половине дня состоялось теоретическое занятие, а вечером команда приехала не только опробовать газон, который был в достаточно хорошем состоянии. Правда, идеальным покрытие не назовешь – трава несколько вырывается из под бутс. Однако, как известно, условия одинаковы для обоих соперников.

Хозяева нашли возможность сделать приятное украинцам в это тяжелое для страны время. Когда национальная команда ступила на газон «Сан-Сиро», на одном из гигантских экранов стадиона появилась надпись «Итальянская федерация футбола и национальная сборная поздравляют друзей из Украины!»

После разминки, за которую тренер по физподготовке Виталий Кулыба предложил ребятам несколько соревновательных упражнений на ловкость и внимательность, команда перешла к непосредственной подготовке к матчу. В этом занятии приняли участие все 25 исполнителей, присутствовавших в лагере сборной. Часовая работа на арене противостояния – это именно то, что есть у главного тренера, чтобы оценить кондиции исполнителей и выбрать из них основной состав на поединок. Одиннадцатку Реброва на Италию станет известна за 75 минут до стартового свистка испанского рефери Алехандро Эрнандеса. А вот заявка из 23 игроков будет обнародована утром.

На матч Италия – Украина продано 49200 билетов (всего «Сан-Сиро» вмещает более 75 тысяч зрителей), в украинский сектор приобретено 2200 из 2500 билетов. Кроме того, украинские футболисты знают, что за них болеет вся нация, поэтому настроены отдать все имеющиеся силы и даже больше для того, чтобы порадовать Украину положительным результатом.

ФОТО. Сборная Украины провела предматчевую тренировку на Сан-Сиро

trenirovka-sbornoy-na-san-siro-11092023
trenirovka-sbornoy-na-san-siro-11092023-foto-1
trenirovka-sbornoy-na-san-siro-11092023-foto-2
trenirovka-sbornoy-na-san-siro-11092023-foto-3
trenirovka-sbornoy-na-san-siro-11092023-foto-4

По теме:
Италия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Группа D. Уэльс не позволил Латвии набрать первое очко
Португалия отгрузила 9 мячей Люксембургу, Исландия вырвала победу у Боснии
Сергей Ребров сборная Италии по футболу сборная Украины по футболу Евро-2024 Италия - Украина тренировка фотогалерея фото
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Армения Петракова минимально проиграла Хорватии в отборе на Евро-2024
Футбол | 11 сентября 2023, 21:04 6
Армения Петракова минимально проиграла Хорватии в отборе на Евро-2024
Армения Петракова минимально проиграла Хорватии в отборе на Евро-2024

Единственный гол на счету Андрея Крамарича

Руководство Днепра-1 вело переговоры с Михайленко, но тренер отказался
Футбол | 12 сентября 2023, 00:59 0
Руководство Днепра-1 вело переговоры с Михайленко, но тренер отказался
Руководство Днепра-1 вело переговоры с Михайленко, но тренер отказался

У клуба в приоритете было назначение испанского специалиста

Сергей РЕБРОВ: «Я знаю, как будет играть Италия»
Футбол | 11.09.2023, 20:30
Сергей РЕБРОВ: «Я знаю, как будет играть Италия»
Сергей РЕБРОВ: «Я знаю, как будет играть Италия»
Стало известно, кто возглавит Днепр-1. Это известный украинский специалист
Футбол | 11.09.2023, 06:45
Стало известно, кто возглавит Днепр-1. Это известный украинский специалист
Стало известно, кто возглавит Днепр-1. Это известный украинский специалист
Рейтинг WTA. Свёнтек потеряла статус первой ракетки мира
Теннис | 11.09.2023, 12:39
Рейтинг WTA. Свёнтек потеряла статус первой ракетки мира
Рейтинг WTA. Свёнтек потеряла статус первой ракетки мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пять главных выводов после матча Украина – Англия
Пять главных выводов после матча Украина – Англия
10.09.2023, 12:17 34
Футбол
Джокович стал четырехкратным чемпионом US Open
Джокович стал четырехкратным чемпионом US Open
11.09.2023, 02:55 3
Теннис
Соболенко назвала причину своей неудачи в финале US Open
Соболенко назвала причину своей неудачи в финале US Open
10.09.2023, 10:24 9
Теннис
У Италии еще две потери перед матчем с Украиной
У Италии еще две потери перед матчем с Украиной
10.09.2023, 15:59 3
Футбол
Отбор Евро-2024. Польша проигрывает, а Албания лидирует в группе
Отбор Евро-2024. Польша проигрывает, а Албания лидирует в группе
11.09.2023, 00:02 6
Футбол
Германия обыграла Сербию и завоевала золото ЧМ-2023
Германия обыграла Сербию и завоевала золото ЧМ-2023
10.09.2023, 17:41 6
Баскетбол
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Германии уволила главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Германии уволила главного тренера
10.09.2023, 17:54 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем