ФОТО. Сборная Украины провела предматчевую тренировку на Сан-Сиро

Сборная Украины под руководством Сергея Реброва провела предматчевую тренировку на миланском стадионе «Сан-Сиро».

В условиях цейтнота, в которые УЕФА помещает всех участников квалификационного этапа Евро-2024, возможностей для долгих приготовлений к матчу просто нет. Вчера, 10 сентября, украинцы прибыли в Милан, а уже сегодня – официальная сессия в преддверии игры. Сборная Италии, вылетевшая из Скопье, сразу же после ничейного поединка с Северной Македонией, провела свое занятие на базе «Милана» в Миланелло, а украинцы тренировались на «Сан-Сиро».

Знаменитая арена уже одета в цвет национальной команды. Италия займет перед матчем именно раздевалку «Милана», в то время как украинцам выделили – нет, не раздевалку «Интера», а еще одну, третью – гостевую. Оказывается, все визитеры Сан-Сиро размещаются именно здесь, а не в подготовительной зоне одного из двух хозяев стадиона.

Поединок с Украиной станет для «Скуадры Адзурры» 61-м на «Сан-Сиро». В юбилейном, 60-м, итальянцы минимально победили здесь в групповом раунде Лиги наций своих нынешних оппонентов по отбору на Евро – англичан (1:0). Случилось это почти ровно год назад – 23 сентября 2022 года. А годом ранее апеннинцы проиграли здесь в полуфинале Лиги наций Испании, которая нанесла им первое поражение в официальных матчах на «Сан-Сиро» (для понимания – премьерная игра сборной здесь была проведена еще в 1910 году, и с тех пор хозяева только дважды уступали в товарищеских встречах).

Уважая оппонента, украинские сборники не слишком озабочены статистикой, в большей степени акцентируя внимание на том, что им говорит тренерский штаб. А главный тренер Сергей Ребров и его помощники делают все, чтобы сине-желтые фокусировались именно на своем исполнении.

Традиционно в первой половине дня состоялось теоретическое занятие, а вечером команда приехала не только опробовать газон, который был в достаточно хорошем состоянии. Правда, идеальным покрытие не назовешь – трава несколько вырывается из под бутс. Однако, как известно, условия одинаковы для обоих соперников.

Хозяева нашли возможность сделать приятное украинцам в это тяжелое для страны время. Когда национальная команда ступила на газон «Сан-Сиро», на одном из гигантских экранов стадиона появилась надпись «Итальянская федерация футбола и национальная сборная поздравляют друзей из Украины!»

После разминки, за которую тренер по физподготовке Виталий Кулыба предложил ребятам несколько соревновательных упражнений на ловкость и внимательность, команда перешла к непосредственной подготовке к матчу. В этом занятии приняли участие все 25 исполнителей, присутствовавших в лагере сборной. Часовая работа на арене противостояния – это именно то, что есть у главного тренера, чтобы оценить кондиции исполнителей и выбрать из них основной состав на поединок. Одиннадцатку Реброва на Италию станет известна за 75 минут до стартового свистка испанского рефери Алехандро Эрнандеса. А вот заявка из 23 игроков будет обнародована утром.

На матч Италия – Украина продано 49200 билетов (всего «Сан-Сиро» вмещает более 75 тысяч зрителей), в украинский сектор приобретено 2200 из 2500 билетов. Кроме того, украинские футболисты знают, что за них болеет вся нация, поэтому настроены отдать все имеющиеся силы и даже больше для того, чтобы порадовать Украину положительным результатом.

ФОТО. Сборная Украины провела предматчевую тренировку на Сан-Сиро