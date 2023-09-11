ВИДЕО. Слова Реброва перед матчем Италия – Украина: Ярмоленко может сыграть

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров дал пресс-конференцию в преддверии матча квалификации Евро-2024 против команды Италии

Матч отбора Евро-2024 между сборными Италии и Украины состоится 12 сентября в Милане, начало – в 21:45 по киевскому времени.

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Коуч сине-желтой сборной рассказал, что в матче может сыграть лидер команды Андрей Ярмоленко, который восстановился после травмы.

Смотрите ключевые моменты пресс-конференции коуча сборной Украины перед важным матчем квалификации Евро-2024.

ВИДЕО. Пресс-конференция Сергея Реброва перед игрой с Италией