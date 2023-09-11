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Чемпионат Европы
11 сентября 2023, 20:30 | Обновлено 11 сентября 2023, 22:20
6647
12

РЕБРОВ: «С Италией будет сложный матч, футболисты все понимают»

Наставник сборной дал пресс-конференцию перед матчем отбора к Евро-2024

11 сентября 2023, 20:30 | Обновлено 11 сентября 2023, 22:20
6647
12
РЕБРОВ: «С Италией будет сложный матч, футболисты все понимают»
УАФ. Сергей Ребров

В преддверии матча квалификации Евро-2024 против команды Италии главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров дал пресс-конференцию.

– Какая кадровая ситуация перед поединком? Восстановился ли Николай Матвиенко от повреждения?

– Есть небольшие повреждения. Как я вижу, все тренируются. Будем принимать решение после тренировки. У нас есть 25 футболистов, нужно будет делать выбор. Нет никаких повреждений, есть микротравмы, которые не мешают игрокам.

– После поединка с Англией прошло всего два дня. В каком физическом состоянии находится команда, какую нагрузку получает?

– Сейчас нет никакой нагрузки, ребята восстанавливаются. Даже во время вечерней тренировки мы будем больше знакомиться с полем и готовиться к игре. Эти два дня занимаемся только восстановлением.

– Можем ожидать выход Андрея Ярмоленко на поле?

– Он тренируется, вы видели, что он был на замене. К сожалению, у Андрея нет практики, восстанавливается. Последние три-четыре дня Ярмоленко тренируется в общей группе. Его появление вполне возможно.

– Что скажете о сборной Италии? Как оцените этого соперника, учитывая приход нового тренера и их ничью с македонцами?

– Да, они сыграли вничью, я смотрел эту игру. Это был очень тяжелый поединок, учитывая состояние поля. Я видел интенсивность, видел, за счет чего итальянцы пытались выиграть. Меня удивила эта интенсивность. Я уверен, что завтра интенсивность будет не меньше, мы должны быть готовы к этому.

– Насколько сложно за достаточно небольшое время подвести футболистов к единому игровому тонусу?

– Да, нужно больше времени. Но мы не в первый раз собираемся, футболисты все понимают. Мы стараемся доносить до них, что важно сконцентрироваться на себе и модели нашей игры. По-моему, за эти пять-шесть дней футболисты очень добавили в плане командной игры.

– Насколько важна поддержка со стороны Андрея Шевченко, когда-то выступавшего в Италии?

– Андрей не только поддерживает нас, он поддерживает Украину, делает важные вещи. Он – посол United24, делает большое дело для страны. Для меня большая честь увидеть его здесь. То, как он играл в Италии – пример великого украинца.

– Насколько важны выступления вашей команды для Украины в это время?

– Мы сейчас живем ради наших Вооруженных сил Украины. Все, что мы делаем – это для них. Я вижу по футболистам, что они понимают, зачем и для кого играют. Если вспомнить настроение, которое было на матче с Англией, которое передавалось с трибун, то они действительно достойно представили нашу страну.

– Чего вы ожидаете от соперника в завтрашнем матче?

– Я знаю, как будет играть Италия. Игроки понимают, что это очень важный матч как для Италии, так и для нас. Я всегда говорю футболистам, что они должны уважать соперника, но сосредотачиваться на своей игре. Если мы завтра ее не покажем, то будет очень тяжело. Мы понимаем, насколько важна игра для Италии, но должны думать о нас.

– Сборная Украины еще ни разу не побеждала итальянцев. Это будет служить мотивацией или есть моральное давление на команду?

– Италия – это топ-команда, поэтому мы ее не побеждали. Очень сложно играть с такими соперниками. С Англией мы завоевали очко, но это было очень и очень сложно. Такая же игра нас ждет завтра. Мы должны верить в себя, понимать, что только своей игрой можем завоевать очки на «Сан-Сиро».

Сборная Италии переживает не лучшие времена, учитывая результаты, травмы, смену тренера. Поможет ли вам это, возможно, психологически?

– Я надеюсь, что сейчас сборная Украины переживает очень хорошие времена. Кризис в Италии? Я смотрел все матчи Италии, в том числе в финальном этапе Лиги наций – это очень хорошая команда. Да, они не выиграли Лигу наций, но показывают очень высокий уровень. Потому я не считаю, что они в кризисе. Это очень сильный соперник, к которому мы должны относиться очень серьезно.

– Что будет делать сборная Украины, чтобы опередить Италию в турнирной таблице?

– Во-первых, очень хорошо, что мы играем здесь. В нашей стране идет война, важно представлять ее достойно, как это было с Англией. Мы уважаем соперника. У нас есть план на завтрашнюю игру. Мы должны показать характер украинцев, сейчас борющихся за свою независимость. К сожалению, сейчас футбол не на первом плане в нашей стране. Но я считаю, что в матче с Англией мы показали характер и должны делать то же завтра.

– Как вы думаете, с Италией Роберто Манчини было бы легче играть, чем с командой Лучано Спаллетти, который провел во главе всего один матч?

– Я видел очень много матчей Спаллетти во главе «Наполи». Он выиграл чемпионат, я очень уважаю этого специалиста. Любому тренеру нужно время. Даже по первой игре я видел изменения – прибавилась интенсивность, игроки понимают, что делают на поле. Для нас будет очень сложная игра, но мы должны быть готовы к этому.

– Что можете сказать украинским болельщикам, которые придут на матч?

– Мы очень благодарны каждому украинцу, кто придет на матч нас поддержать. Это поддержка не только сборной, но и всей страны. Поединок будут смотреть миллионы украинцев. Я считаю, что будет много украинцев, которые будут нас поддерживать.

Матч отбора Евро-2024 между сборными Италии и Украины состоится 12 сентября в Милане, начало – в 21:45 по киевскому времени.

ВИДЕО. Пресс-конференция Сергея Реброва перед игрой с Италией

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Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 12
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MrStepanovM .
хтось зрозумів заголовок?)))
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+8
fifa2020
РЕБРОВ: «З Італією буде складний матч, зважаючи на якість поля»... Де це в тексті? Так яка якість поля і як вона вплине на гру? 
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+8
Показать Скрыть 2 ответа
sheva
РЕБРОВ: «З Італією буде складний матч, зважаючи на якість поля» І цей ресурс тягнув прикол з італійського ресурсу який думав що нас тренує Петраков. Sport.ua. Скопіювати-перекласти-вставити 
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+5
fly
так буває коли придумуєш клікбейтні заголовки. Взяти фразу про одне.. приписати другому.. і вуаля... 
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
Умник
Походу днюха у кого то в редакции сегодня.
Решили на мысли сэкономить. Норм все мы люди.
Ответить
+2
Дані Рохас
Аахаххахах, насй заголовок, проорал
РЕБРОВ: «С Италией будет сложный матч, учитывая состояние поля»
Ответить
+2
Alex T
Давайте хотя б 1:1, пора уже улучшать статистику с ними 
Ответить
+1
Дані Рохас
главное с Италией взять хотя бы одно очко - тогда ещё будут шансы пройти дальше
Ответить
0
Александр
Ротань хоть нашел причину поражения молодежки от испании сепьезную что наши в подвале просидели а ребров уже готовится искать причину неудач в качестве поля .это смешно 
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-5
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