Сергей РЕБРОВ: «Появление Ярмоленко завтра полностью возможно»
Главный тренер сборной Украины – о предстоящем матче против команды Италии
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился мнениями о предстоящем матче против команды Италии в квалификации Евро-2024 и участии в нем полузащитника Андрея Ярмоленко.
«Андрей тренируется. К сожалению, у Андрея нет практики, он восстанавливался, а последние три-четыре дня тренировался в общей группе. Считаю, его появление завтра вполне возможно.
Что касается итальянцев, то да, они сыграли вничью, я смотрел эту игру, она была очень тяжела. Поле было в очень тяжелом состоянии, но я видел интенсивность, видел за счет чего итальянцы пытались выиграть эту игру», – сказал Ребров.
Напомним, что матч между сборными Италии и Украины состоится завтра, 12 сентября, и начнется в 21:45 по киевскому времени.
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