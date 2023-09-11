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  4. Сергей РЕБРОВ: «Появление Ярмоленко завтра полностью возможно»
Сборная УКРАИНЫ
11 сентября 2023, 20:19 | Обновлено 11 сентября 2023, 20:25
635
5

Сергей РЕБРОВ: «Появление Ярмоленко завтра полностью возможно»

Главный тренер сборной Украины – о предстоящем матче против команды Италии

11 сентября 2023, 20:19 | Обновлено 11 сентября 2023, 20:25
635
5
Сергей РЕБРОВ: «Появление Ярмоленко завтра полностью возможно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился мнениями о предстоящем матче против команды Италии в квалификации Евро-2024 и участии в нем полузащитника Андрея Ярмоленко.

«Андрей тренируется. К сожалению, у Андрея нет практики, он восстанавливался, а последние три-четыре дня тренировался в общей группе. Считаю, его появление завтра вполне возможно.

Что касается итальянцев, то да, они сыграли вничью, я смотрел эту игру, она была очень тяжела. Поле было в очень тяжелом состоянии, но я видел интенсивность, видел за счет чего итальянцы пытались выиграть эту игру», – сказал Ребров.

Напомним, что матч между сборными Италии и Украины состоится завтра, 12 сентября, и начнется в 21:45 по киевскому времени.

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сборная Украины по футболу Сергей Ребров сборная Италии по футболу Андрей Ярмоленко Евро-2024 Италия - Украина
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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luceorius
 Можлива, але чи доцільна? Особливо в цій грі з вкрай вмотивованими суперниками.
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+1
olex.mykhailov
Не тре бааа, він не тягне фізично поки що а ще й після травми
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+1
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Burevestnik
Циганкова в "Жироні" іноді замінюють в кінці матчу.
За 10-15 хвилин до фінального свистка можна випустить і Ярмолу
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0
Alex T
Выпускай, потом уберешь если сдуется
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0
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