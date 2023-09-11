Сергей РЕБРОВ: «Появление Ярмоленко завтра полностью возможно»

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился мнениями о предстоящем матче против команды Италии в квалификации Евро-2024 и участии в нем полузащитника Андрея Ярмоленко.

«Андрей тренируется. К сожалению, у Андрея нет практики, он восстанавливался, а последние три-четыре дня тренировался в общей группе. Считаю, его появление завтра вполне возможно.

Что касается итальянцев, то да, они сыграли вничью, я смотрел эту игру, она была очень тяжела. Поле было в очень тяжелом состоянии, но я видел интенсивность, видел за счет чего итальянцы пытались выиграть эту игру», – сказал Ребров.

Напомним, что матч между сборными Италии и Украины состоится завтра, 12 сентября, и начнется в 21:45 по киевскому времени.