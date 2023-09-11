Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Илья ЗАБАРНЫЙ: «С Италией будем бороться за любой шанс»
Чемпионат Европы
11 сентября 2023, 20:02 | Обновлено 11 сентября 2023, 20:43
549
0

Илья ЗАБАРНЫЙ: «С Италией будем бороться за любой шанс»

Защитник сборной Украины – о матче отбора на Евро-2024

11 сентября 2023, 20:02 | Обновлено 11 сентября 2023, 20:43
549
0
Илья ЗАБАРНЫЙ: «С Италией будем бороться за любой шанс»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Защитник сборной Украины Илья Забарный поделился ожиданиями от матча отбора на Евро-2024 против Италии (12 сентября, 21:45):

– Италия находится в непростом турнирном положении, им нужна только победа. Как вы считаете, такое давление на «Скуадру адзурру» пойдет вам на пользу или наоборот?
– Мы знаем, что итальянцам очень нужна победа. Но она нужна и нам. Мы выйдем на поле и будем показывать свой максимум для своей страны и бороться за любой шанс.

– Как вы оцените свой уровень сейчас, после такого удачного матча с Англией? И о чем вы общались с фанатами «Борнмута»?
– Да, это был хороший матч, мы сделали большое дело, выложились на максимум. Сейчас настроение хорошее, готовимся к Италии.

Что касается фанатов «Борнмута», то они поздравили меня с хорошей игрой, пожелали успехов и сказали, что ждут еще побед.

– Как вы оцениваете свое начало сезона в «Борнмуте». Как уровень АПЛ помогает вам, когда вы попадаете в сборную?
– Игроки «Борнмута» желали мне успеха перед Англией, но говорили, что шансов нет. В начале сезона в АПЛ у нас были трудные матчи, хорошие соперники. Очень хорошо, что я начал играть, набирать кондиции, уверенность.

Думаю, все, кто играли в АПЛ, понимают, что это за уровень и что он может дать игроку, какая там интенсивность. Это очень положительный момент для сборной. Хотелось бы видеть побольше украинских игроков в АПЛ.

– В Милане очень большая украинская диаспора. Многие из них завтра будут на стадионе. У вас есть какое-то послание для них?
– Прежде всего хочу поблагодарить всех болельщиков, которые пришли на матч с Англией. Атмосфера была невероятной, это очень эмоциональный момент. Все понимают, какое сейчас время. Также будем ждать завтрашних болельщиков, потому что они – наше сердце, мы будем играть для них.

По теме:
Армения Петракова минимально проиграла Хорватии в отборе на Евро-2024
Лучано СПАЛЕТТИ: «Украина – более организованная команда, чем македонцы»
РЕБРОВ: «С Италией будет сложный матч, учитывая состояние поля»
Илья Забарный сборная Украины по футболу Италия - Украина Евро-2024 сборная Италии по футболу пресс-конференция
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джокович стал четырехкратным чемпионом US Open
Теннис | 11 сентября 2023, 02:55 3
Джокович стал четырехкратным чемпионом US Open
Джокович стал четырехкратным чемпионом US Open

Сербский теннисист в финале обыграл Даниила Медведева в трех сетах

Отбор Евро-2024. Польша проигрывает, а Албания лидирует в группе
Футбол | 11 сентября 2023, 00:02 4
Отбор Евро-2024. Польша проигрывает, а Албания лидирует в группе
Отбор Евро-2024. Польша проигрывает, а Албания лидирует в группе

Албанцы рвутся на чемпионат Европы

Новак ДЖОКОВИЧ: «Не думал, что это станет действительностью»
Теннис | 11.09.2023, 11:00
Новак ДЖОКОВИЧ: «Не думал, что это станет действительностью»
Новак ДЖОКОВИЧ: «Не думал, что это станет действительностью»
На полпути: перестройка Ливерпуля идет не совсем по плану
Футбол | 11.09.2023, 16:01
На полпути: перестройка Ливерпуля идет не совсем по плану
На полпути: перестройка Ливерпуля идет не совсем по плану
ОФИЦИАЛЬНО. Минус легионер. Вратарь Днепра-1 покинул команду
Футбол | 10.09.2023, 19:13
ОФИЦИАЛЬНО. Минус легионер. Вратарь Днепра-1 покинул команду
ОФИЦИАЛЬНО. Минус легионер. Вратарь Днепра-1 покинул команду
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина – Англия – 1:1. Ничья во Вроцлаве со вкусом победы. Видео голов
Украина – Англия – 1:1. Ничья во Вроцлаве со вкусом победы. Видео голов
09.09.2023, 20:55 7
Футбол
ВИДЕО. Суператака украинцев. Зинченко вывел Украину вперед в игре с Англией
ВИДЕО. Суператака украинцев. Зинченко вывел Украину вперед в игре с Англией
09.09.2023, 19:31 4
Футбол
Когда ничья равна победе. Сборная Украины не проиграла Англии
Когда ничья равна победе. Сборная Украины не проиграла Англии
09.09.2023, 20:51 200
Футбол
Сборная Украины – в четвертьфинале чемпионата Европы!
Сборная Украины – в четвертьфинале чемпионата Европы!
09.09.2023, 22:25 17
Волейбол
Известны все участники четвертьфинала чемпионата Европы
Известны все участники четвертьфинала чемпионата Европы
11.09.2023, 00:10
Волейбол
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Германии уволила главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Германии уволила главного тренера
10.09.2023, 17:54 19
Футбол
Украина – вторая. Турнирные таблицы квалификации Евро-2024 после 5 туров
Украина – вторая. Турнирные таблицы квалификации Евро-2024 после 5 туров
10.09.2023, 00:15 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем