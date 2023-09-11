Илья ЗАБАРНЫЙ: «С Италией будем бороться за любой шанс»

Защитник сборной Украины Илья Забарный поделился ожиданиями от матча отбора на Евро-2024 против Италии (12 сентября, 21:45):

– Италия находится в непростом турнирном положении, им нужна только победа. Как вы считаете, такое давление на «Скуадру адзурру» пойдет вам на пользу или наоборот?

– Мы знаем, что итальянцам очень нужна победа. Но она нужна и нам. Мы выйдем на поле и будем показывать свой максимум для своей страны и бороться за любой шанс.

– Как вы оцените свой уровень сейчас, после такого удачного матча с Англией? И о чем вы общались с фанатами «Борнмута»?

– Да, это был хороший матч, мы сделали большое дело, выложились на максимум. Сейчас настроение хорошее, готовимся к Италии.

Что касается фанатов «Борнмута», то они поздравили меня с хорошей игрой, пожелали успехов и сказали, что ждут еще побед.

– Как вы оцениваете свое начало сезона в «Борнмуте». Как уровень АПЛ помогает вам, когда вы попадаете в сборную?

– Игроки «Борнмута» желали мне успеха перед Англией, но говорили, что шансов нет. В начале сезона в АПЛ у нас были трудные матчи, хорошие соперники. Очень хорошо, что я начал играть, набирать кондиции, уверенность.

Думаю, все, кто играли в АПЛ, понимают, что это за уровень и что он может дать игроку, какая там интенсивность. Это очень положительный момент для сборной. Хотелось бы видеть побольше украинских игроков в АПЛ.

– В Милане очень большая украинская диаспора. Многие из них завтра будут на стадионе. У вас есть какое-то послание для них?

– Прежде всего хочу поблагодарить всех болельщиков, которые пришли на матч с Англией. Атмосфера была невероятной, это очень эмоциональный момент. Все понимают, какое сейчас время. Также будем ждать завтрашних болельщиков, потому что они – наше сердце, мы будем играть для них.