12 сентября состоится стартовый матч квалификации Евро-2025 (U-21) для молодежной сборной Украины (игроки 2002 года рождения и младше), которую возглавляет испанец Унаи Мельгоса.

Матч Украина – Северная Ирландия начнется на поле Национального тренировочного центра словацкого города Попрад в 19:30 по киевскому времени.

В прямом эфире матч покажут региональные каналы «Суспільного» и сайт «Суспільне. Спорт».

Украина U21 – Северная Ирландия U21. Прогноз и анонс матча отбора Евро-2025

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина U21 – Северная Ирландия U21.