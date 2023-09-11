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Молодежные турниры
11 сентября 2023, 15:45 |
587
0

Где смотреть онлайн матч отбора ЧЕ-2025 Украина U21 – Северная Ирландия U21

Встреча будет сыграна 12 сентября в 19:30 по киевскому времени

11 сентября 2023, 15:45 |
587
0
Где смотреть онлайн матч отбора ЧЕ-2025 Украина U21 – Северная Ирландия U21
УАФ. Руслан Нещерет

12 сентября состоится стартовый матч квалификации Евро-2025 (U-21) для молодежной сборной Украины (игроки 2002 года рождения и младше), которую возглавляет испанец Унаи Мельгоса.

Матч Украина – Северная Ирландия начнется на поле Национального тренировочного центра словацкого города Попрад в 19:30 по киевскому времени.

В прямом эфире матч покажут региональные каналы «Суспільного» и сайт «Суспільне. Спорт».

Украина U21 – Северная Ирландия U21. Прогноз и анонс матча отбора Евро-2025

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина U21 – Северная Ирландия U21.

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Источник Sport.ua
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