Где смотреть онлайн матч отбора ЧЕ-2025 Украина U21 – Северная Ирландия U21
Встреча будет сыграна 12 сентября в 19:30 по киевскому времени
12 сентября состоится стартовый матч квалификации Евро-2025 (U-21) для молодежной сборной Украины (игроки 2002 года рождения и младше), которую возглавляет испанец Унаи Мельгоса.
Матч Украина – Северная Ирландия начнется на поле Национального тренировочного центра словацкого города Попрад в 19:30 по киевскому времени.
В прямом эфире матч покажут региональные каналы «Суспільного» и сайт «Суспільне. Спорт».
Украина U21 – Северная Ирландия U21. Прогноз и анонс матча отбора Евро-2025
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина U21 – Северная Ирландия U21.
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