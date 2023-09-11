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  4. Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Пауза в чемпионате должна пойти нам на пользу»
Украина. Премьер лига
11 сентября 2023, 10:00 |
224
0

Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Пауза в чемпионате должна пойти нам на пользу»

Главный тренер «Вереса» прокомментировал последний товарищеский матч своей команды

11 сентября 2023, 10:00 |
224
0
Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Пауза в чемпионате должна пойти нам на пользу»
ФК Верес. Сергей Лавриненко.

Главный тренер ровенского «Вереса» Сергей Лавриненко проанализировал товарищескую встречу «красно-черных» с «Полесьем» (3:1).

«Мы сознательно планировали сыграть в таком необычном формате: четыре тайма по тридцать минут. До игры мы работали в режиме ежедневных двухразовых тренировок. Сегодня команда вышла на матч на фоне серьезной нагрузки. Сегодняшний матч – как итог всей проделанной на мини-сборе работы.

Эта пауза в чемпионате должна пойти нам на пользу. Улучшить физическую подготовку. Я доволен и качеством игры и физическими кондициями. Мы хорошо и в первых двух таймах себя проявили, и во вторых. Забили три гола, увидели в действии нашу перспективную молодежь.

У Романа Ковалюка хорошие качества. Конечно, нужно еще работать над собой. Но потенциал есть. Надеюсь, зимой наши молодые игроки смогут поучаствовать полноценно в сборах и весной стать игроками уже первой команды.

Победа – это всегда хорошее настроение. Хорошие эмоции. В хорошем настроении приступим к подготовке к игре с «Кривбассом». Но нужно также понимать, что это товарищеская игра. Сегодня нам многое удалось. Но есть моменты, которые еще предстоит исправлять.

Удаление Хондака? Ключевая ошибка произошла еще в предыдущем эпизоде, когда мы потеряли мяч. Даниилу я сказал, что за минуту до конца в случае такой ситуации и счета на табло его решение было оправданным. Если бы соперник забил – была бы нервная концовка. Поэтому мы его поддержали», – сказал Лавриненко.

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Источник ФК Верес
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