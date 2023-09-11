УКРАИНА U21

12 сентября молодежная сборная Украины начнет отбор Евро-2025 U-21 матчем против молодежной сборной Северной Ирландии. Для команды это будет первый официальный матч при новом тренере Унаи Мельгосе.

Соперниками Украины будут Северная Ирландия, Азербайджан, Англия, Сербия и Люксембург.

Матч стартует в 19:30.