Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украина – Северная Ирландия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Евро
УКРАИНА U21
12.09.2023 19:30 - : -
Северная Ирландия U21
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
11 сентября 2023, 09:10 | Обновлено 11 сентября 2023, 09:29
1323
0

Украина – Северная Ирландия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Старт отбора для молодежной сборной

11 сентября 2023, 09:10 | Обновлено 11 сентября 2023, 09:29
1323
0
Украина – Северная Ирландия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

12 сентября молодежная сборная Украины начнет отбор Евро-2025 U-21 матчем против молодежной сборной Северной Ирландии. Для команды это будет первый официальный матч при новом тренере Унаи Мельгосе.

Соперниками Украины будут Северная Ирландия, Азербайджан, Англия, Сербия и Люксембург.

Матч стартует в 19:30.

По теме:
Германия U-21 – Украина U-21 – 2:0. Видео голов и обзор матча
Неудачный дебют. Украина U-21 потерпела поражение от Германии U-21
Молодежка Германии открыла счет в игре с Украиной
сборная Украины по футболу U-21 сборная Северной Ирландии по футболу U-21
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джокович стал четырехкратным чемпионом US Open
Теннис | 11 сентября 2023, 02:55 0
Джокович стал четырехкратным чемпионом US Open
Джокович стал четырехкратным чемпионом US Open

Сербский теннисист в финале обыграл Даниила Медведева в трех сетах

Германия обыграла Сербию и завоевала золото ЧМ-2023
Баскетбол | 10 сентября 2023, 17:41 6
Германия обыграла Сербию и завоевала золото ЧМ-2023
Германия обыграла Сербию и завоевала золото ЧМ-2023

Германия виграла напряженный матч

Ответил за поцелуй. Рубиалес решил уйти в отставку
Футбол | 11.09.2023, 07:11
Ответил за поцелуй. Рубиалес решил уйти в отставку
Ответил за поцелуй. Рубиалес решил уйти в отставку
У Италии еще две потери перед матчем с Украиной
Футбол | 10.09.2023, 15:59
У Италии еще две потери перед матчем с Украиной
У Италии еще две потери перед матчем с Украиной
Отбор Евро-2024. Польша проигрывает, а Албания лидирует в группе
Футбол | 11.09.2023, 00:02
Отбор Евро-2024. Польша проигрывает, а Албания лидирует в группе
Отбор Евро-2024. Польша проигрывает, а Албания лидирует в группе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шанс для Украины. Италия неожиданно не сумела обыграть Северную Македонию
Шанс для Украины. Италия неожиданно не сумела обыграть Северную Македонию
09.09.2023, 23:45 26
Футбол
Соболенко назвала причину своей неудачи в финале US Open
Соболенко назвала причину своей неудачи в финале US Open
10.09.2023, 10:24 6
Теннис
Пять главных выводов после матча Украина – Англия
Пять главных выводов после матча Украина – Англия
10.09.2023, 12:17 41
Футбол
Украина – вторая. Турнирные таблицы квалификации Евро-2024 после 5 туров
Украина – вторая. Турнирные таблицы квалификации Евро-2024 после 5 туров
10.09.2023, 00:15 3
Футбол
Лев среди львов. Назван лучший игрок сборной Украины в матче против Англии
Лев среди львов. Назван лучший игрок сборной Украины в матче против Англии
09.09.2023, 21:16 12
Футбол
Когда ничья равна победе. Сборная Украины не проиграла Англии
Когда ничья равна победе. Сборная Украины не проиграла Англии
09.09.2023, 20:51 199
Футбол
Украина – Англия – 1:1. Ничья во Вроцлаве со вкусом победы. Видео голов
Украина – Англия – 1:1. Ничья во Вроцлаве со вкусом победы. Видео голов
09.09.2023, 20:55 7
Футбол
Сборная Украины – в четвертьфинале чемпионата Европы!
Сборная Украины – в четвертьфинале чемпионата Европы!
09.09.2023, 22:25 17
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем