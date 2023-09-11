УКРАИНА U21

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Молодежные турниры11 сентября 2023, 09:10 | Обновлено 11 сентября 2023, 09:29
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Украина – Северная Ирландия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Старт отбора для молодежной сборной
11 сентября 2023, 09:10 | Обновлено 11 сентября 2023, 09:29
1323
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12 сентября молодежная сборная Украины начнет отбор Евро-2025 U-21 матчем против молодежной сборной Северной Ирландии. Для команды это будет первый официальный матч при новом тренере Унаи Мельгосе.
Соперниками Украины будут Северная Ирландия, Азербайджан, Англия, Сербия и Люксембург.
Матч стартует в 19:30.
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